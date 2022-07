L'Expression: Vous avez appelé à ce regroupement de partis et d'associations. Quel en est l'objectif principal?

Assyr Taïbi: Nous avons organisé cette rencontre pour essayer d'unir la famille politique et associative dans le but de débattre des voies et moyens à mettre en oeuvre pour renforcer le front intérieur.

Aujourd'hui, le pays fait face à de sérieuses menaces, notamment ce qui se passe autour de nous sur le plan international, et surtout régional. Nous avons également nos propres problèmes à traiter et à résoudre entre nous, et apporter des solutions qui soient viables. Je pense qu'il faut une volonté politique dans ce sens.

Aujourd'hui, aussi, nous essayons de suivre les 54 engagements politiques du président de la République.

Nous constatons un début d'avancées dans certains domaines, il est vrai que c'est très difficile de concrétiser pareilles actions. Et c'est là l'esprit de notre engagement, c'est avec l'effort et la contribution de tout le monde, que nous pourrons hisser le pays à un niveau vraiment supérieur. Etre aussi un pays avec lequel il faudra compter et sur lequel on peut compter sur le plan de la géostratégie. Aujourd'hui, le pays a besoin de tous ses citoyens et chaque citoyen doit avoir une responsabilité claire vis-à-vis de son pays. Il faudra, désormais, bannir cette politique de l'exclusion et de la chaise vide. Il faudrait que chaque Algérien prenne la responsabilité de dire j'existe dans mon pays, auquel je dois allégeance et loyauté. L'Algérie des chouhada nous interpelle.

Le pari semble avoir été gagné, pour cette première étape, quelle sera la démarche suivante?

C'est un premier pas, une prise de contact avec les représentants du mouvement associatif, de responsables de partis politiques, et de personnalités, ect... Nous comptons par la suite entamer un cycle de sorties sur plusieurs wilayas du pays, afin de sensibiliser et de mobiliser autour de cette question sensible.

Nous essaierons d'apporter cette parole de sagesse, en ce sens que tout le monde doit s'impliquer dans ce processus déterminant et décisif. Inchallah nous espérons tenir un grand meeting à Alger pour couronner les efforts de tout un chacun.

Notre objectif et souci premier est d'arriver à unifier les citoyens algériens autour d'un projet national, qui est la défense de leur sécurité alimentaire, la sécurité de leurs frontières, leur sécurité énergétique, etc... au-delà du mouvement associatif et du paysage politique et partisan, c'est l'Algérien qui nous intéresse aujourd'hui. Je saisis cette occasion pour lancer un appel à tous les partis politiques, sans exception, afin de rallier cette initiative d'intérêt commun. Nous avons besoin de tout le monde pour faire avancer cette démarche nationale.



Est-ce que les Algériens vous semblent impliqués ou intéressés par un tel projet?

En fait, l'Algérien est pris dans l'engrenage des inflations et de leurs répercussions sur son pouvoir d'achat, qui s'effrite continuellement. Mais personne n'a dit que l Algérien n'aime pas son pays. Ce serait une véritable ineptie que de l'affirmer. Ce que je dis, c'est que nous devons nous pencher sérieusement sur ces questions socio-économiques.

Le citoyen lambda mesure la politique, à travers son assiette de tous les jours.

Par conséquent, nous avons la responsabilité d'apporter les meilleures solutions à ces citoyens et relancer l'espoir au sein des larges couches sociales. C'est avec elles, une fois intégrées pleinement dans le décor général, que nous pourrons envisager de renforcer nos liens et nos rapports sociaux.