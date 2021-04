Depuis deux années déjà que l'Algérie ne cesse de subir des attaques groupées de la part des forces obscures et des officines de toutes le couleurs et de toutes les odeurs. Chaque fois que l'amorce d'un processus politique et électoral se manifeste avec force, on retrouve les ouailles de la régression et les inféodés à des agendas anti-nationaux dans tous les espaces publics et professionnels pour semer la pagaille et les troubles sciemment entretenus et fomentés par des organismes aux desseins inavoués, mais la pratique quotidienne est en train de démasquer les plans de ces organismes et de ses nébuleuses. Depuis l'émergence du Mouvement populaire du 22 février 2019, les tentations de pousser le pays vers une spirale de crise se précisaient. Même si la majorité des Algériens et des Algériennes était et reste consciente des enjeux et des menaces qui guettent le pays.

Le Mouvement populaire qui se voulait une dynamique salutaire et salvatrice, s'est donné comme objectif de nettoyer les écuries d'Augias, une manière de rappeler les oligarques et leurs représentants au sein du régime que le glas a bel et bien sonné pour eux et le temps du décompte est venu.

Un nombre très important d'Algériens et d'Algériennes avait compris l'enjeu du changement intrinsèque. C'est dire que même les slogans de cette période étaient pétris de patriotisme, d'attachement aux valeurs de la nation et surtout par rapport à l'institution militaire dont le rôle était prépondérant pour éviter au pays le chaos et le cycle infernal de la violence.

Chaque fois que le pays s'apprête à vivre sa propre mutation politique, économique et sociale, il se voit en train de faire face à une série d'attaques et de menaces dans le but de le dissuader de changer de cap et de démarche au profit des forces rétrogrades et des organisations occultes à la solde des puissances étrangères et des feuilles de route émanant d'outre-mer.

Les législatives anticipées sont à nos portes, cet important processus politique dérange un nombre considérable de chancelleries et leurs sbires de l'intérieur comme à l'extérieur. On trouve tous les moyens possibles pour verser dans la manipulation et l'instrumentalisation des situations et des problèmes dont les revendications sont foncièrement légitimes pour non pas juguler lesdites situations, mais pour les exploiter comme un véritable brasier pour créer les conditions d'un climat de chaos et de «guerre» même.

Il est clair que certaines forces veulent imposer une démarche telle que tracée par leurs maîtres de l'étranger. Ce plan renseigne sur les ingérences qui se font d'une manière maquillée avec les instruments bien de chez nous. Les tirs sont multiples et divers, mais l'objectif est le même, à savoir faire de l'Algérie un pays sans souveraineté ni présence dans le concert des nations d'une manière effective, mais juste un énoncé ne dépassant pas l'expression d'un décor sans fondement ni importance.

Les islamistes à la solde des puissances étrangères et autres forces partageant les mêmes procédés et bénéficiant des aides et du financement de la part des organismes internationaux connus pour leurs accointances avec les services de renseignements des pays qui se prennent pour les dépositaires des valeurs de la démocratie, droits de l'homme et de la liberté, sont une véritable menace pour le pays. Ils usent de tous les moyens vils et pernicieux pour favoriser les conditions d'une «printanisation» qui veut dire une déferlante destructrice comme cela était le cas en Syrie, en Libye et dans d'autres pays du monde arabe.

Des mouvements dont le fondement n'a rien à voir avec l'approche revendicative intrinsèque se reconnaissant dans le combat et la lutte au sein de l'entité nationale qui est l'Algérie, veulent torpiller la situation en cours et le processus en vigueur dans le but de bloquer toute issue salvatrice et patriotique.

L'enjeu se présente de la sorte, c'est celui d'une mobilisation patriotique pour faire face aux ennemis et aux dangers que constituent lesdites forces occultes et des nébuleuses au service des forces néocolonialistes et impérialistes.