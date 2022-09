Les enjeux géostratégiques de l'heure servent les intérêts de l'Algérie qui est appelée à devenir un hub régional, voire mondial du médicament. C'est ce qu'à annoncé Lotfi Benbahmed, ministre de l'Industrie pharmaceutique. Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, Benbahmed a expliqué que l'épisode de la crise sanitaire induite par la Covid-19 a poussé de nombreux pays, notamment européens, à revoir leur stratégie et à opter pour la proximité géographique afin de s'approvisionner en médicaments. «Nous sommes régulièrement approchés par de proches et lointains pays qui veulent implanter en Algérie des unités de production totalement dédiées à l'Afrique ou à l'Europe. Ils sont séduits par notre implantation stratégique, nos ressources humaines et par l'énergie dont nous disposons à moindre frais», a fait savoir Benbahmed qui a souligné que la politique intégrée dont se prévaut son secteur et la présence d'investisseurs renforcent l'aura de l'Algérie à l'international et hâtent la création d'un hub pharmaceutique bien algérien, comme cela s'est fait en Inde, en Corée, en Jordanie ou en Suisse... «Notre volonté consiste à intégrer la chaîne de valeurs mondiale du médicament», a poursuivi Benbahmed qui s'est félicité d'avoir dépassé le plafond des objectifs d'autonomie fixés initialement à 70%. «Le président de la République avait indiqué 70%, or nous avons très largement dépassé ce seuil», s'est- il réjoui.

«Pour la pharmacie de ville nous produisons actuellement 87% de la nomenclature», a en outre fait savoir Benbahmed qui a précisé que «nous n'importons plus que 205 produits». «Nous produisons pour l'oncologie, mais également l'insuline et toutes les molécules à valeur ajoutée», a poursuivi Benbahmed en précisant que cette production équivaut à un milliard de dollars. Ce qui a boosté, selon lui, le chiffre d'affaires de Saidal à hauteur de 50% en 2022. Et d'ajouter qu'au regard des résultats des entreprises en activité, les chiffres d'affaires sont augmentés de 30% à 50%, parfois même davantage. Ces indicateurs, selon lui, sont clairement édifiants, car d'une évolution exponentielle et signent l'exécution de tous les programmes engagés. Benbahmed n'omet pas de rappeler l'épisode Covid-19, lors duquel l'Algérie avait produit de l'oxygène et le vaccin antiviral. «Aujourd'hui, le vaccin anti-Covid validé est disponible en quantité (3 millions de doses) à Constantine», a précisé l'invité de la Radio algérienne. Au fil de son intervention Benbahmed s'est réjoui de la qualité des étapes franchies par l'Algérie dans le domaine de la production pharmaceutique. «Nous avons les bonnes pratiques de fabrication algérienne. Les différents partenariats que nous avons noués avec les Français, les Russes, les Chinois et d'autres puissances pharmaceutiques mondiales nous ont permis de procéder à un transfert technologique. Nous avons des produits qui sont à 80% ou 90% de taux d'intégration». Ce beau parcours a été franchi grâce au fort degré d'implication des cadres mais aussi des investisseurs et des opérateurs, a fait savoir Benbahmed en désignant des «Résultats patents». Benbahmed a rappelé la mise en place d'une législation nationale intégrant les bonnes pratiques de fabrication algérienne, facilitant le processus d'export des produits pharmaceutiques algériens.

L'Algérie est «l'un des rares pays en Afrique à avoir de bonnes pratiques de fabrication grâce à un décret paru, il y a trois mois. Cela contribue à protéger la production nationale, notamment à travers des normes de qualité très importantes», a-t-il souligné. Benbahmed a enfin annoncé que de nouvelles propositions réglementaires seront soumises par son département ministériel dans le cadre de la prochaine loi de finances. Parmi ces propositions, a-t-il indiqué, l'instauration d'amendes «pour les opérateurs qui ne respectent pas leur programme d'importation ou leur programme de production».