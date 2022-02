Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a dénoncé les appels de certaines parties établies, notamment à l'étranger, qui tentent de remettre en cause le processus démocratique en Algérie. Droit dans ses bottes, le chef de l'État a fait part, lors de son intervention télévisée, de sa détermination à construire une démocratie responsable et non une simple démocratie de façade. «Nous cherchons effectivement à construire une démocratie responsable et non une démocratie de façade qui, en son sein, n'est qu'une république bananière», a précisé le Président Tebboune.

À cet égard, il a mis en garde contre une certaine minorité, vivant à l'étranger et loin des évolutions du pays, qui se livre «aux injures et outrages pour des raisons plutôt psychologiques que politiques, moyennant souvent des sommes d'argent». Fustigeant les tentatives vaines d'appliquer en Algérie des politiques pratiquées dans d'autres pays, le Président Tebboune souligne que «l'Algérie est un pays différent», du fait que l'Armée algérienne est «populaire au sens propre du terme».

Des appels sans échos et sans conséquences sur la stabilité du pays, précise-t-il. Abordant la question de la liberté d'expression, Tebboune indique que « la construction de la démocratie passe par une liberté d'expression réelle et responsable et non par une liberté de sabotage ou d'injure» ni une autorisation à « semer le désordre, créer le chaos et porter atteinte à la sécurité publique». Néanmoins, les «choses vont bientôt changer, car d'ici un mois la nouvelle loi sur l'information qui régit le champ audiovisuel en Algérie sera promulguée», révèle-t-il.

Qualifiant d'«insensées» les assertions sur de «prétendues restrictions» imposées aux partis politiques de l'opposition, le chef de l'État a relevé que les autorités n'ont rien à tirer de pareilles démarches. Dans la foulée, il affirmera que l'Algérie ne comptait aucun détenu d'opinion. Sur un autre plan, le chef de l'État a révélé que l'action du gouvernement est soumise à une évaluation.

«L'évaluation de la performance du gouvernement et du travail des walis était effectuée de manière continue», affirme le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avant de préciser qu'«en cas d'erreurs graves, la question sera tranchée immédiatement». Il y a pour le responsable politique un devoir primordial de vérité. Il en coûte parfois de le remplir, disait Mendès-France. L'épisode du gouvernement Abdelaziz Djerad, remercié en juin 2021, en est la meilleure preuve.

Par cette évaluation, Abdelmadjid Tebboune introduit les codes de l'entreprise dans l'action politique sans pour autant importer les défauts. En somme, une République des managers.

Néanmoins, si le chef de l'État exhorte les responsables d'être aussi aptes, rigoureux et déterminés à même de faire preuve de vitesse et d'efficacité, il n'en demeure pas moins qu'il leur accorde un temps d'acclimatation. «Il faudra donc laisser aux responsables le temps de s'adapter et de s'affranchir des entraves bureaucratiques et administratives, sachant que le suivi s'effectue continuellement pour identifier qui maîtrise le dossier de son département et qui trouve encore des difficultés dans ce sens», a-t-il expliqué. Pour avoir jadis dirigé le ministère de l'Habitat, le chef de

l'État connaît les affres de l'action publique: la latence, l'inertie.

D'où la volonté de rendre les administrations et les ministères plus agiles. D'autant qu'un gouvernement ne doit pas subir les pesanteurs de son administration mais lui définir son rythme d'action du fait que l'intérêt général exige d'agir mieux et plus vite. Il en est de même pour des perfor-mances des walis, appelés à être évalués une troisième fois. Pour le Président Tebboune, les walis n'ont plus d'excuses «notamment avec le retour au système de l'instance exécutive qui leur confère le droit de superviser tous les secteurs».

Convaincu que la diplomatie demeure le meilleur vecteur dans l'attractivité d'un pays et le reflet de sa situation interne, le chef de l'État souligne que « l'évaluation concerne aussi le travail des ambassadeurs».

Dans ce sens, Abdelmadjid Tebboune a annoncé la tenue d'une deuxième réunion des ambassadeurs, consuls et consuls généraux avant fin 2022 afin d'«évaluer les services offerts à la communauté nationale à l'étranger».