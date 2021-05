En prévision des prochaines élections législatives prévues le 12 juin, le leader du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a tenu, hier, à Constantine, un meeting devant une importante assistance, à la salle de conférences du complexe culturel Malek Haddad et ce, en présence des candidats à ces élections, dont l'ancien sénateur Saïd Radouen. Le conférencier, qui a d'abord insisté sur la particularité de cette ville, comme étant un pôle politique important, souligne que «l'Algérie est aujourd'hui menacée plus qu'avant».

Il ne manquera pas de lancer des messages à l'égard de ceux qui ont détourné le Hirak de son objectif initial, pour les désigner comme étant des «aventuriers», qui tentent, avec la complicité de certaines formations étrangères, de «déstabiliser le pays».

Défendant l'idée d'une Algérie nouvelle, le SG du RND estime que cela ne peut se faire que par un redressement de la classe politique, qu'il a jugée faible. Pour lui, il est grand temps de penser à développer une conscience politique au sein de la société, de changer les mentalités et de combler les lacunes de la classe politique, voire de renouveler cette classe, qui a longtemps patiné. «Aujourd'hui, on n'est plus là pour dessiner les beaux discours, en échange des applaudissements, on est là pour le changement, pour l'union, dans l'intérêt de la patrie», a-t-il laissé entendre, devant le public.

Il a également insisté pour faire comprendre aux ennemis du pays, en citant la France et d'autres groupes occultes qui nuisent au pays. «L'Algérie n'est ni un champ d'expériences ni un laboratoire», pour revenir ensuite aux années 90, dénonçant «la comédie» de San Egidio auquel avait participé Louisa Hanoune.

À ces aventuriers, il a annoncé que «la stabilité et la sécurité du pays sont une ligne rouge». Le conférencier est revenu ensuite aux élections et a insisté: «Prenez garde à la volonté du peuple», autrement, a-t-il expliqué «ce que le peuple veut, le RND le voudra». Le SG du RND insiste sur des élections libres et transparentes, qui traduisent, sans conditions ni failles; l'expression du peuple. «Même si l'on perd, on aura gagné la confiance des électeurs et gare à celui qui tentera de tricher. S'exprimant sur le programme de sa formation, Tayeb Zitouni abordera à Constantine deux grandes lignes, à savoir la justice et le développement. Quant à la justice, il juge important que son parti ait son mot à dire, notamment après les violences dont ont fait l'objet ces enseignantes, à Bordj Badji Mokhtar, réclamant la peine de mort pour les auteurs.

Lors de son intervention il a également salué la décision, par le Haut Conseil de Sécurité de notifier que toute manifestation exige une autorisation. Sur le plan international, le leader du RND n'a pas omis de parler de la cause palestinienne, rendant hommage à la résistance et à sa récente victoire, tout en affichant la position de son parti, qui est celle, d'ailleurs, de l'Algérie, appelant à la libération des territoires occupés. De sa tribune, il a salué le général à la retraite Mohamed Betchine et l'ancien chef de l'Etat, par intérim, Abdelkader Bensalah, tout en rendant hommage au défunt Benhamouda, à l'origine de la création du RND.