L'Algérie est mobilisée, sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a garantir le succès du 31e Sommet arabe prévu les 1 et 2 novembre 2022, a affirmé, hier à Alger, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra qui a annoncé une réunion en Algérie des factions palestiniennes avant la tenue du rendez-vous arabe. Présidant au siège de son département ministériel l'installation d'Amar Belani, nouveau SG du ministère en remplacement de Rachid Chakib Kaid, Lamamra a fait état d' « efforts incessants » pour mener une action diplomatique d'envergure sous la conduite du président de la République en vue de consolider les rangs palestiniens à la faveur d'une réunion qui se tiendra bientôt en Algérie avant même le Sommet arabe. Il s'agit d'une démarche, poursuit Lamamra, tendant à parvenir à une unité arabe renforçant l'unité palestinienne, mais aussi d'amorcer à la faveur du Sommet d'Alger un départ pour l'action arabe commune en vue d'actualiser la solidarité et la coordination pour une paix pérenne et équitable basée sur l'accès du peuple palestinien à ses droits imprescriptibles, tout en relevant les défis auxquels font face les sociétés arabes, partant du principe de sort commun et collectif », a-t-il ajouté. A cette occasion, le ministre des AE a appelé à la nécessaire mobilisation de tout un chacun pour garantir le succès des prochaines échéances. « Nous sommes à la veille de la tenue du 31e Sommet arabe, un rendez-vous auquel nous nous préparons en déployant des efforts, Président et envoyés spéciaux », a-t-il déclaré, mettant en avant, dans ce sens, le succès du Forum intergénérationnel de soutien à l'action arabe commune d'Oran tenu pour la première fois dans l'histoire. Lamamra a insisté, dans ce cadre, sur le « renforcement de la diplomatie multilatérale dans le cadre de l'ONU, de l'UA et de la Ligue Arabe, et la relance du Mouvement des Non-alignés ».