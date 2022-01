À chaque fois que des étrangers s'en prennent à notre pays, pour une raison ou pour une autre, nous convoquons notre histoire millénaire si riche et si dense. En 2010, à la faveur d'une querelle née d'une rencontre de football, on a contré l'égypte pharaonique par le roi Chachnaq, un roi berbère ayant gouverné l'Égypte entre 950 et 715 avant J-C. Au président français, Emmanuel Macron, qui s'est demandé «si la nation algérienne existait avant la colonisation française», le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, a convié Macron à réviser ses classiques en Histoire: «Au cas où vous

l'ignoriez, mes ancêtres ont croisé le fer avec la puissante Rome», répliquait le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra qui a rendu visite à la prison romaine où fut détenu jusqu'à sa mort, l'un des héros de l'Algérie antique, le roi Jugurtha.

Depuis le début de l'Histoire, les Amazighs n'ont pas cessé d'être là avec les uns et les autres, déroulant leur saga et leurs fastes. Ils ont intégré et accepté toutes les influences païennes, juives, chrétiennes et musulmanes. Combien de rites religieux actuels recouvrent, aujourd'hui, un substratum berbère? Si la religion est adoptée par les peuples, la culture elle, se transmet de génération en génération. C'est ainsi que nous est parvenu Yennayer, traversant les siècles sans la moindre ride. Il a imprégné durablement des communautés humaines aux aspects nombreux et variés. L'événement est porteur de précieuses richesses: l'unité et le partage. À ce titre, Yennayer est devenu un patrimoine commun de la pluralité berbère méditerranéenne et africaine. Aujourd'hui, toute l'Algérie célébrera cette fête dans la communion et la fraternité. Ode à la nature et à la terre nourricière, Yennayer est également un moment festif et culturel qui rappelle notre ancrage identitaire.

