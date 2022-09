«Les grandes réalisations de l'Algérie dans le domaine des travaux publics, dont les infrastructures de base, les autoroutes, les ports et aéroports...constituent une précieuse carte de visite pour le pays à l'échelle régionale et internationale». C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Aimene Benabderrahmane, dans un message, lu en son nom, par le ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, qui a inauguré, hier, à Alger, le 18e Salon international des travaux publics (Sitp) «Cette 18e édition du Sitp marquant le soixantième anniversaire de l'indépendance est une véritable halte qui permet d'apprécier la formidable avancée et l'expertise algérienne dans le secteur des travaux publics», a ajouté Aimene Benabderrahmane dans le même message où il a rappelé le rôle des cadres algériens, issus des universités algériennes et qui ont à charge les projets de modernisation des infrastructures de base de notre pays. Ces nombreuses réalisations enregistrées dès l'aube de l'indépendance signe un savoir-faire qui est parfaitement exportable, aujourd'hui, et qui participe à la volonté de l'État de sortir progressivement de la dépendance aux hydrocarbures en diversifiant les activités économiques et commerciales pour intégrer un nouveau modèle économique bâti sur la création de la valeur ajoutée, a en outre suggéré Aimene Benabderrahmane qui a ainsi affirmé:«Les entreprises algériennes jouissent de grandes capacités techniques acquises au fil de 60 ans de réalisations, ce qui leur permet de décrocher des marchés à l'étranger». Selon le chef de l'Exécutif, ce Salon qui fait office de vitrine pour promouvoir les moyens de réalisation et les études nationales, est une opportunité à saisir pour établir des partenariats et des échanges fructueux, ce qui rehausse la visibilité de «nos potentialités nationales de réalisation au double plan national et régional». Concernant la participation du Qatar à ce 18e Sitp, le Premier ministre a enfin estimé qu'il s'agit «d'une excellence opportunité» pour renforcer la coopération entre les deux pays et la rendre plus active et prometteuse dans les domaines d'intérêt commun, notamment dans le secteur des travaux publics et infrastructures de base. Il a alors rappelé que l'Algérie entretient des relations de «haut niveau avec l'État du Qatar dans divers domaines, «empreintes de fraternité et de respect mutuel, conformément à la volonté et aux orientations des dirigeants des deux pays, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et l'Émir du Qatar Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani qui oeuvrent à établir des relations solides et privilégiées au mieux des intérêts communs des deux pays frères». Placé sous le slogan «Travaux publics, soixante ans de réalisations», ce 18e Sitp se présente comme une «manifestation commerciale phare dans le domaine des travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures de base». L'actuelle édition du Sitp voit la participation de plusieurs exposants étrangers représentant plusieurs pays, dont le Qatar en qualité d'invité d'honneur, la Tunisie, l'Arabie saoudite, l'Italie, la Turquie, l'Allemagne et la Chine. Des universités, des écoles et des instituts spécialisés dans les travaux publics et le génie civil, ainsi que des start-up, des banques et des établissements financiers sont également présents à ce rendez-vous des travaux publics. Ce Salon met en valeur l'outil national de réalisation et les capacités d'exportation, développer les techniques de contrôle qualité, encourager l'innovation et la recherche pratique, promouvoir le partenariat et l'entrepreneuriat, tout en veillant à accompagner les porteurs de projets et les start-up et à encourager l'utilisation des énergies renouvelables dans la réalisation des infrastructures. De nombreux mémorandums d'entente et autres partenariats ont été signés.