Le secteur de la pêche ne répond pas aux attentes du consommateur tout en demeurant à la traine du point de vue du développement économique alors qu'il pourrait en être à la pointe. La situation est de surcroît incongrue. Avec plus de 1600 km de côtes parmi les moins polluées de la Méditerranée, le poisson est hors de prix en Algérie. Celui de la sardine, considérée, autrefois, comme le poisson du pauvre, vaut environ entre 700 et 800 dinars le kilogramme, actuellement, lorsqu'elle n'a pas carrément disparu des étals. Inaccessible aux petites bourses. De quoi souffre le secteur pour qu'il vive un tel paradoxe, un déclin continu? La pêche qui ne joue qu'un rôle très secondaire dans l'économie algérienne en dépit de possibilités certaines, pourrait pourtant, devenir une industrie florissante. Il faut cependan, déplorer, hélas, qu'en plus de ses contre-performances, elle reste, au même titre que d'autres filières d'ailleurs, bridée par des obstacles bureaucratiques. La dernière sortie médiatique du premier responsable du secteur l'atteste. 171 projets d'investissement ont bénéficié d'une levée des obstacles dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, a annoncé, lundi dernier à Mostaganem, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques. Parmi eux,105 concernent l'aquaculture, et ce, au niveau national, depuis le mois de juillet dernier à ce jour, sept sont dédiés à l'Aquaculture et trois autres sont relatifs à la construction navale au niveau de la wilaya de Mostaganem, a précisé Hicham Sofiane Salaouatchi. Les préoccupations des professionnels étaient au centre de sa visite de travail. Le secteur de la pêche, devenu stratégique, a mis en place les solutions idoines pour le traitement des différents problèmes, notamment à travers la loi d'orientation pour la promotion de la pêche, à laquelle le président de la République accorde une grande importance, a souligné le successeur de Sid Ahmed Ferroukhi, en réponse à leurs doléances. Il faut rappeler que le projet de loi d'orientation pour la promotion de la pêche doit s'appuyer sur plusieurs éléments destinés à protéger et accompagner les professionnels et fournir toutes les incitations pour cette corporation. L'exonération de 60% des pénalités de retard redevables aux caisses de sécurité sociale et la préparation d'une décision permettant l'utilisation de caisses en bois, figurent aussi parmi les mesures dont doivent bénéficier les professionnels du secteur. La gestion des ports de pêche est une de leur préoccupation majeure. Qu'en est-il? Le dernier Conseil des ministres a pris des décisions historiques liées à la profession, en ouvrant notamment, la voie à la gestion des ports de pêche, car, il est inadmissible que seuls 39% des embarcations se trouvant dans ces ports sont liées à la pêche en mer et le reste concerne la plaisance, a souligné le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques. Il faut noter qu'une prise de mesures d'urgence pour la relance du secteur de la pêche avait déjà été ordonnée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune lors d'un Conseil des ministres qui s'est tenu le 3 octobre 2021. Elles ont pour objectif d'appuyer les professionnels de la construction navale dans tous les ports de pêche à travers l'attribution de fonciers favorisant l'extension de leurs entreprises et à accorder la latitude nécessaire à ceux qui activent dans ce domaine afin d'encourager l'initiative individuelle et promouvoir l'investissement dans la pisciculture, et d'encourager les producteurs par tous les moyens disponibles à travers la création de coopératives halieutiques et de réduire de 19% à 9% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les produits halieutiques. Le chef de l'Etat avait insisté à cette occasion pour relancer les projets de construction navale avec les partenaires étrangers, notamment l'Espagne et l'Italie et de focaliser sur l'aquaculture et la pêche en haute mer pour booster la production halieutique. Autant de «filets» jetés pour booster un secteur «boiteux» avec l'espoir de pêches abondantes.