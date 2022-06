Les banques algériennes ont reçu l'instruction de geler dès aujourd'hui les opérations de commerce extérieur avec l'Espagne. "Suite à la suspension du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec le Royaume d'Espagne, il vous est demandé de procéder au gel des domiciliations bancaires des opérations de commerce extérieur de produits et services, de et vers l'Espagne, à compter de jeudi 9 juin", a indiqué l'association algérienne professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF) dans une instruction adressée aux directeurs des banques.L'instruction portant le numéro 350 exige une "application stricte de cette mesure".