«L'Algérie, sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ne ménagera aucun effort pour faire valoir et hisser haut les principes africains», a indiqué le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. S'exprimant à l'ouverture des travaux de la 9e édition de la Conférence africaine de haut niveau sur la paix et la sécurité dans le continent, le chef de la diplomatie algérienne a assuré que «l'Algérie, sous la conduite du Président, et compte tenu de son engagement constant et ferme à défendre les questions africaines, ne ménagera aucun effort pour défendre et promouvoir les principes de notre organisation au cours de la mise en oeuvre du mandat continental, qui lui a été confié par l'Union africaine, qui a soutenu sa candidature à ce poste», renouvelant «la nécessité de faire entendre la voix de l'Afrique au niveau international à travers l'adhésion au Conseil de sécurité des Nations unies». «Il s'agit de l'effort de l'Algérie, candidate à un siège non permanent au Conseil de sécurité», a-t-il fait savoir. «Notre rencontre est une source d'inspiration importante pour promouvoir notre objectif de faire en sorte que l'Afrique plaide d'une seule voix au niveau international, en particulier au sein du Conseil de sécurité des Nations unies», a-t-il précisé, soulignant la nécessité pour l'Afrique de faire «entendre sa voix, à la lumière des tensions croissantes à laquelle le monde assiste dans le contexte d'une crise majeure qui menace de raviver l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité, compte tenu des faiblesses structurelles du système international liées au maintien de la paix et de la sécurité». Abordant les réformes du Conseil de sécurité de l'ONU, Ramtane Lamamra a indiqué qu' «il est temps de remédier à l'injustice historique dont l'Afrique est victime». «Nous croyons fermement que l'Afrique, qui réclame depuis longtemps la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies pour mettre fin à l'injustice historique, subie par le continent africain au sein du Conseil de sécurité, depuis près de huit décennies, a le droit de plaider à nouveau sa cause, a-t-il fait savoir, soulignant «le besoin urgent d'un multilatéralisme inclusif et équilibré pour relever les défis mondiaux de manière efficace et efficiente». Et le chef de la diplomatie de souligner qu' «unir la voix de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU fait également partie intégrante du projet que nous voulons», notamment dans le cadre de la «stratégie du continent pour 2063». Concernant ce dernier point, Ramtane Lamamra a salué «les progrès réalisés jusqu'à présent, en ce qui concerne notamment la mise en oeuvre des principaux projets de l'Agenda 2063, notamment en termes d'accélération de l'intégration et du développement».

À cet égard, le chef de la diplomatie a réitéré la position de l'Algérie. «L'ambition de l'Algérie est d' apporter sa contribution à cet effort continental, à travers sa candidature à un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025. Notre premier objectif est de coopérer avec nos frères africains afin d'unifier le bloc africain dans le plus important forum international pour la paix et la sécurité», a-t-il assuré.