«L’Algérie, sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ne ménagera aucun effort pour faire valoir et hisser haut les principes africains», a indiqué le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra. S’exprimant à l’ouverture des travaux de la 9e édition de la Conférence africaine de haut niveau sur la paix et la sécurité dans le continent, le chef de la diplomatie a assuré que «l'Algérie, sous la conduite du Président, et compte tenu de son engagement constant et ferme à défendre les questions africaines, ne ménagera aucun effort pour défendre et promouvoir les principes de notre organisation au cours de la mise en œuvre du mandat continental qui lui a été confié par l'Union africaine, qui a soutenu sa candidature à ce poste», renouvelant «la nécessité de faire entendre la voix de l'Afrique au niveau international à travers l'adhésion au Conseil de sécurité des Nations unies». «Il s’agit de l'effort de l'Algérie, candidate à un siège non permanent au Conseil de sécurité», a-t-il fait savoir. «Notre rencontre est une source d'inspiration importante pour promouvoir notre objectif de faire en sorte que l'Afrique plaide d'une seule voix au niveau international, en particulier au sein du Conseil de sécurité des Nations unies», a-t-il précisé.