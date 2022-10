Le nombre des startupeurs a doublé en une seule année, selon les chiffres révélés par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la connaissance , des Start-up et des Microentreprises , Yacine El Mahdi Walid. Une jeunesse qui innove et qui se met au diapason des dernières innovations technologiques, comme c’est le cas de la star-up Cene Reality, spécialisée dans la réalité virtuelle et augmentée. Cette dernière accompagne de nombreuses entreprises dans leur stratégie digitale en leur proposant tout un panel des services technologiques innovants et immersifs. C’est cette start-up fraîchement née qui a développé l’agence virtuelle d’Algérie télécom, disponible sur le site suivant ; https://store.at.dz/. Cet espace virtuel en 3d, est l’un des projets réalisés par Abderrahmane Richa, un jeune de 28 ans seulement. Fraîchement diplômé à l’Institut d’architecture et d’urbanisme, cette pépite algérienne a fait le pas vers ce futur sur lequel misent les géants du web et les grandes nations, en alliant volonté, persévérance et sa passion pour le domaine digital dont il est de surcroît infographe. «Mes connaissances acquises à l’université m’ont beaucoup aidé pour faire un premier pas dans le metaverse en créant des espaces virtuels», nous raconte Rahim. Notre interlocuteur est également le développeur du site ‘’Bladna 360 ‘’, le premier guide numérique touristique, proposant une visite digitale autour d’innombrables sites de notre riche patrimoine historique et culturel. Cette louable initiative qui participe à la promotion de la destination touristique algérienne est également un autre exemple édifiant qui montre l’importance de l’innovation et de l’appui technologique pour amorcer une économie loin des aléas des hydrocarbures. C’est l’enjeu crucial pour le développement économique voulu par les pouvoirs publics qui ont mis le paquet pour soutenir notre jeunesse du savoir et de la connaissance.