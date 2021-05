Plus qu'une simple formalité dans la coopération bilatérale entre les deux pays, le Forum économique algéro-libyen qui s'ouvre ce matin à l'hôtel El Aurasssi, revêt une importance capitale pour l'Algérie. La présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, en plus de son collègue du Commerce, Kamel Rezig, traduit le soubassement politico-diplomatique de ce rendez-vous, auquel participe du côté libyen, Mohamed Al-Hawij, ministre de l'Economie et du Commerce. Les nouvelles autorités de transition libyennes, installées en février dernier, ont vite fait d'afficher leurs ambitions: celles de la reconstruction du pays en mettant sur le tapis la colossale somme de 135 milliards de dollars. Et c'est la course vers le nouvel Eldorado. La capitale libyenne a connu depuis ces dernières semaines, un ballet diplomatique sans précèdent. L'Algérie restera-t-elle indifférente face au jackpot libyen? C'est l'un des objectifs même du forum qui s'ouvre ce matin, à Alger. Les opportunités qu'offre le marché libyen sont nombreuses et constituent un test grandeur nature pour l'Algérie qui a définitivement décidé de s'ouvrir au marché africain. Tous les segments d'ouverture économique commerciale seront mis à l'épreuve du terrain dans ce marché libyen. Aux entreprises algériennes de démontrer leurs capacités et aux autorités d'afficher leur volonté. C'est sur le terrain énergétique que l'Algérie semble la mieux avancée. Au tout début de ce mois de mai, la Société nationale libyenne du pétrole, «Libyan National Oil Corporation», (NOC) a appelé le Groupe Sonatrach à contribuer à la reconstruction et à l'entretien des champs et des ports pétroliers et des programmes de forage en Libye. Doué d'une expertise et fort d'une expérience de plusieurs années, le groupe Sonatrach peut en effet, s'imposer dans plusieurs créneaux.

La demande de l'entreprise libyenne est intervenue lors d'une rencontre qui a réuni à Alger le président-directeur général du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, avec une délégation de la Libyan NOC dirigée par Mustafa Abdellah Sanallah, président du conseil d'administration.

Il a été également convenu de la mise en place de programmes de jumelage avec leurs homologues des sociétés de services relevant de la NOC, à l'instar de la Société nationale libyenne pour le forage et l'entretien des puits. Les deux parties ont également examiné la possibilité pour la Sonatrach de reprendre ses activités en Libye, en parachevant ses engagements contractuels dans le bassin de Ghadames. Mais le domaine énergétique n'est qu'un détail dans l'immense chantier libyen qui devrait attirer en masse les investissements étrangers.

Une providentielle bouée de sauvetage et un débouché majeur, post- Covid-19 pour nombre de pays étouffés par la pandémie comme l'Egypte, la Tunisie ou l'Italie. Mais la guerre sera féroce entre les grands mastodontes, dont la Turquie, la France et la Chine pour se positionner sur le colossal marché de la reconstruction libyenne.

En pole position, et premier bénéficiaire du «grand gâteau libyen», la Turquie attend naturellement un retour d'ascenseur. C'est, en effet, Ankara, qui a aidé les forces de Tripolitaine à repousser l'offensive du maréchal Haftar. Le 12 avril dernier, le Premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeibah, a effectué une visite de deux jours à Ankara où il a officiellement annoncé que la Turquie et la Libye maintiennent l'accord de 2019 fixant les frontières maritimes entre les deux pays. Grâce à cet accord, la Turquie peut justifier ses activités d'exploration gazière dans des zones maritimes revendiquées aussi par la Grèce.

Sur un autre plan, la reconstruction de la Libye est un sujet clé pour les Occidentaux, puisque la Libye se situe sur la «route centrale» très fréquentée par les migrants subsahariens pour rejoindre l'Europe. Sans compter que la Libye est le deuxième producteur de pétrole d'Afrique, elle détient les plus importantes réserves prouvées du continent et les neuvièmes au niveau mondial. Un vrai Eldorado post-Covid-19.