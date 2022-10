L’Algérie présente ses condoléances au peuple indonésien. En effet, les hautes autorités du pays ont exprimé leur solidarité et leur sympathie au gouvernement et au peuple de la République d'Indonésie, suite à la bousculade survenue lors d'un match de football. « L'Algérie exprime sa pleine solidarité avec l'Indonésie dans ces circonstances désastreuses », indique le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté à l’étranger dans un communiqué. Les émeutes, après la fin du match du Derby sur l'île indonésienne de Java, samedi soir, ont provoqué un véritable drame, faisant 174 morts et 180 blessés. Il s’agit de l’un des accidents les plus meurtriers de l'histoire du football. Là où la tragédie a commencé après la fin du match, où les fans de l'équipe perdante ont pris d'assaut le terrain pour exprimer leur colère face au résultat. Des querelles éclatent aussitôt. Cependant, les services de sécurité ont répliqué, tirant des bombes lacrymogènes et utilisant des matraques pour disperser la foule. Ce qui a provoqué une grosse bousculade qui a fini en véritable drame.