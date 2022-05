Le président de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), Rachid Nadil, a fait part de l'augmentation de la consommation des carburants après le retour à l'activité économique avec la stabilisation de la situation épidémiologique.

Avec la mise en service de la raffinerie de Hassi Messaoud, il a assuré que l'Algérie pourra exporter des dérivés pétroliers. Intervenant, hier, sur les ondes de la radio Chaîne 1, Rachid Nadil a expliqué que «la consommation d'essence a augmenté au cours du premier trimestre de cette année par rapport à l'année précédente, atteignant 1200000 tonnes et 2,5 millions de tonnes pour le diesel et 350000 tonnes pour le carburant», soulignant que «la production nationale couvre la demande, un excédent sera connu à l'avenir dès la mise en service de la raffinerie de Hassi Messaoud, et l'Algérie se tournera alors vers l'exportation de dérivés pétroliers». L'invité de la radio a révélé que «les résultats économiques de la décision prise par le ministère de l'Énergie en juillet 2021 de retirer l'essence des stations ont commencé à apparaître sur le terrain, car l'Algérie n'a importé aucun litre d'essence super, ce qui a permis à l'État d'économiser 500000 dollars par an, en plus de réduire les coûts de transport, sockage et entretien des réservoirs d'essence usagés».