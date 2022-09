Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu, hier, un entretien téléphonique avec son homologue italien, Sergio Mattarella, indique un communiqué de la présidence de la République. «Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a eu, ce jour, un entretien téléphonique avec le président de la République italienne, M. Sergio Mattarella, lors duquel ils ont échangé les vues sur les relations bilatérales, et salué la solidité de ces relations exceptionnelles et de haut niveau établies entre les deux pays amis dans plusieurs domaines», lit-on dans le communiqué.

Les deux Présidents, qui ont examiné, à cette occasion, «les moyens à même d'accélérer la mise en oeuvre des résultats des visites des deux chefs d'État et des différentes décisions prises dans l'intérêt des deux peuples, ont souligné le maintien des canaux de communication ouverts pour la coordination et la concertation permanentes», a conclu la même source.