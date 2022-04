Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a reçu, hier, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor Beliaev. Les deux hommes ont évoqué les relations bilatérales algéro-russes, de même que la situation qui prévaut en Ukraine. Goudjil a exprimé la position algérienne vis- à- vis de cette question précisément, mais a également insisté sur le développement nécessaire des relations parlementaires entre les deux pays. Pour le président du Conseil de la nation, il est impératif d'accorder une attention particulière aux contacts entre les représentants des peuples algérien et russe. Cela suppose, selon lui l'intensification des visites de parlementaires à Alger et à Moscou. Salah Gouddjil a ainsi appelé à l'activation effective du groupe d'amitiés parlementaires dans les Parlements des deux pays. L'objectif de l'opération consistera à accompagner le rapprochement existant entre ces deux gouvernements. L'approche du président du Conseil de la nation aura certainement pour effet de consolider des relations déjà exemplaires entre l'Algérie et la Russie. On aura d'ailleurs constaté, au vu des positions de l'un et l'autre pays, Alger et Moscou ont tout intérêt à conforter leur partenariat stratégique, les développements que connaissent les scènes régionale et internationale plaident pour ce genre de pacte. En cela, le Moudjahid Goudjil a réitéré «la foi inébranlable dans la politique étrangère de l'Algérie, qui est fondée sur le respect de la souveraineté des États et le soutien au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ainsi que le refus de l'Algérie de s'ingérer dans les affaires intérieures des États», rapporte le communiqué du Conseil de la nation, sanctionnant l'audience. Le deuxième homme de l'État a également renouvelé l'appel de l'Algérie à la communauté internationale à l'effet de respecter «les principes d'universalité, d'objectivité dans la résolution des conflits et des différends». Goudjil a rappelé, à ce propos, «le rôle que joue l'Algérie dans la résolution de la crise russo-ukrainienne au sein du Groupe de contact arabe issu du Conseil des ministres de la Ligue des États arabes». Une posture mise en évidence par le président du Conseil de la nation qui, selon lui, prouve la détermination de la Ligue arabe de se placer comme un vecteur de paix, pas seulement dans son espace géopolitique, mais à l'internationale également. Évoquant, à ce propos, la 157e session du Conseil arabe des ministres des Affaires étrangères, du 9 mars dernier, qui a entériné la formation du groupe de médiation arabe, présidé par l'Algérie, en la personne de son ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, Salah Goudjil a exprimé son voeu que les consultations et contacts établis avec les parties concernées que sont la Russie et l'Ukraine, puissent aboutir à une solution durable. Cela constituera une autre précieuse contribution de l'Algérie et des États arabes pour l'instauration de la paix dans le monde. Pour sa part, l'ambassadeur de la Fédération de Russie «a exprimé sa satisfaction quant au niveau de coopération existant entre les deux pays, soulignant la volonté de la Russie d'accélérer le rythme de la coordination conjointe», rapporte le même communiqué. Igor Beliaev a également exprimé ses remerciements à l'Algérie, pour ses prises de position, ainsi que les efforts déployés pour contribuer à la résolution de la crise actuelle.