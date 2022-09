L'Algérie est un partenaire « solide » pour la paix et la stabilité dans la région et le continent africain, a indiqué mardi à New York la responsable du département d'Etat américain, chargée des Affaires du Proche Orient, Barbara Leaf. La diplomate américaine a rencontré le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, en marge de la 77e session de l'assemblée générale de l'ONU « pour discuter de la coopération américano-algérienne sur la stabilité régionale », a tweeté le Bureau des affaires du Proche Orient au département d'Etat. Les discussions ont porté aussi sur « la paix et le prochain sommet de la Ligue arabe » prévu les 1er et 2 novembre en Algérie, ajoute-t-on de même source, outre les derniers développements de la situation internationale dominée notamment par le conflit en Ukraine, la question palestinienne, la crise libyenne ainsi que la situation au Sahel.