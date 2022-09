Le développement des relations bilatérales entre la Russie et l'Algérie a été au centre des travaux de la 10e session de la Commission gouvernementale mixte algéro-russe de la coopération économique, commerciale, scientifique et technique. Une session coprésidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni et son homologue russe Dimitri Patrouchev, qui a affirmé que «l'Algérie faisait partie des partenaires principaux de son pays en Afrique». En termes d'échanges commerciaux entre les deux pays, «l'Algérie est le deuxième partenaire de la Russie en Afrique, avec des échanges s'élevant à près de 3 milliards de dollars en 2021», a soutenu Dimitri Patrouchev, ajoutant que cette coopération bilatérale est «basée sur la confiance et le respect». Une coopération stratégique appelée à s'intensifier. L'énergie, l'industrie pharmaceutique et les transports sont les secteurs les plus importants qui renforceront la coopération bilatérale, en plus du secteur agricole qui demeure «axial» pour les deux parties. «La réussite de cette session traduit la forte volonté des dirigeants des deux pays de hisser les relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la Russie au niveau de leurs grandes potentialités, et se veut une étape importante en prévision des prochaines échéances bilatérales», a affirmé Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, à l'issue de l'audience accordée à Dimitri Patrouchev. Des travaux évalués avec le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, dans le but de leur concrétisation de manière à renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays et réaliser leurs intérêts communs. D'autant que la Russie accordait une grande importance à la nature stratégique de «ses relations avec l'Algérie pour les renforcer dans tous les domaines et s'engage à suivre la mise en oeuvre des décisions et des recommandations issues des travaux de la 10e session de la Commission gouvernementale mixte algéro-russe», a souligné le ministre russe. «L'établissement d'un partenariat mutuellement avantageux entre l'Algérie et la Russie passe inévitablement par le soutien des investissements bilatéraux et le transfert de la technologie et de l'expertise», a relevé Mohamed Abdelhafid Henni. Mettant en avant l'importance d'oeuvrer de concert pour faciliter les relations d'affaires entre les opérateurs économiques des deux pays, le ministre a relevé que la coopération bilatérale dans les domaines institutionnel et économique «est indispensable aujourd'hui pour refléter les capacités des deux pays, notamment dans le domaine économique». Évoquant le plan de relance économique, le ministre a souligné que l'Algérie vise à construire une économie riche et diversifiée, capable de générer de l'emploi. Pour ce faire, le gouvernement favorise les investissements étrangers directs, affirme le ministre. En ce qui concerne le domaine de l'agriculture, le premier responsable du secteur a indiqué que le but ultime de la politique mise en place est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. D'ailleurs, le gouvernement vise à créer des partenariats bilatéraux, notamment dans les domaines des céréales, des semences, des plants, des oléagineux, des aliments, l'amélioration génétique, la production animalière et la santé animale et végétale. Dans ce cadre, le ministre russe a révélé que la Commission a accordé un intérêt particulier aux questions de renforcement du commerce des produits agricoles dont l'augmentation de la dotation en céréales russes. Dans ce sens, le ministre Henni a émis le voeu pour que la 7e session du Conseil d'affaires algéro-russe se tienne dans les plus brefs délais afin d'orienter, définir et valoriser les opportunités de partenariat et d'investissement entre les deux parties.