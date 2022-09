Le rôle de l'Algérie en tant que force régionale dans l'espace méditerranéen est un fait confirmé. Le dernier hommage émane de la responsable du département d'État américain, chargée des Affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf. «L'Algérie est un partenaire solide pour la paix et la stabilité dans la région et le continent africain», a indiqué, hier, à New York la responsable du département d'État américain, chargée des Affaires du Proche- Orient, Barbara Leaf. Elle s'exprimait au terme de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, en marge de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, durant laquelle l'accent a été mis «sur les efforts de l'Algérie au niveau arabe et africain au service des objectifs de la paix et la stabilité» tant Washington considère la «coopération sécuritaire» comme «pierre angulaire» de la relation avec l'Algérie. Un entretien axé sur «la coopération américano-algérienne sur la stabilité régionale», a tweeté le Bureau des affaires du Proche-Orient au département d'État américain. Les discussions ont porté aussi sur «la paix et le prochain sommet de la Ligue arabe», outre les derniers développements de la situation internationale dominée notamment, par le conflit en Ukraine, la question palestinienne, la crise libyenne ainsi que la situation au Sahel. Autant de sujets auxquels est associée l'Algérie et qui prouvent la force diplomatique et économique, notamment, énergétique, de l'Algérie. Un constat partagé par le président de la Russie, Vladimir Poutine. Louant, justement, la qualité des relations bilatérales entre les deux pays, Vladimir Poutine a précisé que «nous continuerons à travailler ensemble pour renforcer la stabilité au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la région saharo-sahélienne». En somme, l'Algérie est devenue un acteur-clé au niveau régional. Pour preuve, la déclaration du président français Emmanuel Macron qui, tout en qualifiant l'Algérie de «partenaire fiable, sûr et de confiance dans la région», a soutenu que l'Algérie a un rôle à jouer aussi bien dans la région du Sahel que dans les échanges entre le continent africain et l'Europe. Et c'est toute cette Europe, justement, qui voit en l'Algérie un «partenaire fiable, loyal et engagé», notamment en matière d'énergie. Une reconnaissance à l'actif du président du Conseil européen, Charles Michel. Ainsi, tant les autorités américaines qu'européennes, russes et chinoises soulignent qu'avec les tensions observées dans la région, l'Algérie, qui prône une neutralité positive, contribue à la stabilisation de son voisinage immédiat, notamment au Sahel, en Méditerranée,mais aussi bien au-delà. En effet, la diplomatie algérienne a marqué un retour en force sur la scène internationale en contribuant au règlement des crises dans la région et à l'instauration de la paix. Comme en témoigne son apport dans la résolution des conflits malien, libyen et autres ainsi que dans la crise énergétique qui secoue l'Europe entière. Des résultats mis en avant par le magazine américain Foreign Policy (politique étrangère). Dans son dernier rapport, le magazine souligne la «renaissance diplomatique» de l'Algérie et son influence croissante en Méditerranée occidentale. Et de conclure qu'un nouvel ordre se dessine dans la région autour de l'Algérie. Néanmoins, l'Algérie, qui a payé cher le droit de redevenir une nation libre et indépendante, entend assumer la totalité de ses obligations envers la communauté internationale et apporter sa contribution à la sauvegarde de la paix dans le monde. C'est sans ressentiment, sans préjugés et sans arrière-pensées qu'elle offre son amitié à tous les peuples, convaincue que l'humanité ne pourra vaincre ses difficultés et assurer son bonheur que par une coopération loyale et sincère entre tous les pays du monde.