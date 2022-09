Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a annoncé, hier, en marge de sa participation à l'ouverture de la session ordinaire du Parlement, que «l'Algérie est prête à organiser les travaux du sommet de la Ligue des Etats arabes en novembre prochain». Cette déclaration met fin aux spéculations et aux rumeurs colportées, savamment, par certaines sphères hostiles au rôle que joue l'Algérie au plan diplomatique, que ce soit au niveau arabe ou au niveau régional. Le ministre est allé jusqu'à rappeler que «tout est fin prêt pour que nos hôtes des pays membres de la Ligue arabe soient bien reçus dans leur pays, l'Algérie». Ce ton renseigne sur une donne qui montre que la propagande de bas étage, qui a été menée par des forces occultes et des officines que le redéploiement diplomatique de l'Algérie dérange, vient de connaître un échec cuisant en la matière. Depuis plus d'une année, une campagne virulente a été menée par certains médias à la solde de la sphère makhzeno-sioniste pour dénigrer l'Algérie et sa diplomatie en général, et les préparatifs quant à la tenue du Sommet arabe à Alger, en particulier. Cette campagne visait à entraver les efforts de la diplomatie algérienne pour réunir les pays membres de la Ligue arabe et rompre avec la léthargie qui la frappe depuis l'émergence du «printemps arabe» et la dégradation de la situation dans les pays affectés par ce dernier, comme c'est le cas de la Syrie, le Yémen et la Libye. L'imbroglio a été entretenu par les ennemis de l'Algérie sur fond de déclarations faites par le MAE à propos du calendrier et de la date de la tenue de cet événement régional qui concerne particulièrement le Monde arabe. À ce propos, Ramtane Lamamra avait déclaré que «contrairement aux rumeurs de report, nous tenons à dire qu'aucune date n'a encore été fixée». C'est par rapport aux fausses nouvelles de l'époque, émanant de pays censés être nos voisins que la diplomatie algérienne a essayé de gérer l'affaire sans tomber dans la provocation et visant le sabordage de cet événement, à savoir le Sommet arabe.

Mais ce qui a suscité le courroux chez les vassaux au service de la «cause» sioniste, à savoir les sbires du Makhzen, c'est bien la deuxième déclaration de Lamamra qui visait à battre en brèche les rumeurs et les fake news de ces valets du sionisme en soulignant que «la date sera fixée en fonction des instructions du président Abdelmadjid Tebboune». Une manière de leur dire que l'initiative est algérienne et que les tenants et les aboutissants des préparatifs du Sommet arabe seront algériens. Certaines parties, dont le passé les guette toujours et leurs positions sur les questions arabes en général et la question palestinienne en particulier, n'ont pas apprécié la déclaration faite par Ramtane Lamamra, précisant que «la date doit revêtir à la fois une symbolique historique nationale et une dimension arabe consacrant la lutte et la solidarité arabes». Cette déclaration, à elle seule, a su remettre les pendules à l'heure et afficher l' «agenda» du Sommet arabe dont les thèmes seront ceux qui taraudent l'esprit les peuples arabes et leurs intérêts stratégiques. C'est aussi la solidarité et le soutien des causes justes, à savoir la résistance palestinienne en plaidant pour une réconciliation entre les factions qui constituent l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). Le dossier du Sahara occidental dérange certaines forces dont l'accointance avec le sionisme n'est plus à démontrer. La question de la Syrie et de son retour à la Ligue, arabe après avoir été suspendue depuis une dizaine d'années, est également un thème important qui importune les sphères hostiles à la réussite du Sommet arabe dont l'Algérie est le chef de file, aux côtés des autres pays arabes en quête d'une solution définitive à la question palestinienne et à la cause du peuple sahraoui qui subit les affres de la domination et de la colonisation du Makhzen.