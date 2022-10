Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazzak Sebgeg, a annoncé que l'Algérie est officiellement candidate à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN 2025). Il assure qu'un dossier solide sera présenté à l'instance africaine. Pour rappel, Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe a annoncé, aujourd’hui à Alger, la réouverture de candidatures pour l'accueil de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2025, après le retrait de l'organisation à la Guinée à cause des infrastructures qui ne sont pas prêtes.« Nous avons décidé aujourd'hui (samedi, NDLR) lors de la réunion du Comité exécutif de la CAF de rouvrir l'appel à candidatures pour l'accueil de la compétition continentale en 2025 car les infrastructures et les équipements en Guinée ne sont pas adaptés ou prêts pour accueillir ce rendez-vous « , a déclaré Motsepe lors d'une conférence de presse à l'hôtel Sheraton à Alger. Le patron de l'instance africaine a encouragé l'Algérie ainsi que tous les pays africains à présenter leurs candidatures pour abriter la prestigieuse compétition africaine en 2025. « Une dizaine de pays ont déjà émis leur vœux de présenter leurs dossiers de candidatures pour organiser la CAN 2025. J'encourage tous les pays africains à se porter candidats. Les prochaines compétitions de la CAF doivent se dérouler dans des enceintes de classe mondiale avec des commodités haut standing pour les médias », a-t-il souligné. Pour rappel, Le président de la CAF Patrice Motsepe avait annoncé, hier, soir à Conakry le retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2025 à la Guinée parce que les infrastructures ne sont pas prêtes. L’Algérie qui dispose de nouveaux stades et toutes les infrastructures nécessaires va-t-elle décrocher l’organisation de cette compétition qui fait saliver les Algériens ? Elle semble, néanmoins, être en pole position.