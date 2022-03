L'Algérie n'est pas en reste des mutations et des convulsions que traverse le monde actuel. Les analystes d'envergure internationale mettent l'Algérie dans le sillage d'une géopolitique internationale où elle va constituer le centre de l'axe géopolitique gazier. Les experts internationaux sont unanimes que l'Algérie apportera sa contribution quant à une gestion équilibrée du monde après la crise qui s'est manifestée en Ukraine et ses conséquences internationales sur la question énergétique.

Les officines européennes spécialisées dans la conjoncture énergétique en général et gazière en particulier, ont rapporté que «la crise ukrainienne a des conséquences sur la fourniture en gaz de l'Europe. Le Vieux Continent se tourne progressivement vers l'Algérie pour compenser le déficit énergétique. Alger se place au centre de la bataille énergétique». C'est dire l'atout dont dispose l'Algérie à l'aune de la nouvelle reconfiguration à laquelle assiste le monde.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a clairement rappelé l'approche de l'Etat algérien en soulignant que « mon pays est connu pour être un distributeur fiable de gaz (...) et compte le rester. Le Forum doit devenir un acteur plus présent et dynamique, notamment en matière de coopération entre les pays membres dans ce domaine», a-t-il déclaré lors de sa participation au Sommet du Gecf.

Cette nouvelle donne a permis à l'Algérie d'assurer, comme cela est affirmé par les experts de la géostratégie internationale, le rôle «de juge de paix entre la Russie et l'Occident». L'Etat algérien est conscient des mutations et des bouleversements que traverse le monde et leurs retombées. C'est pour cette raison que la dernière déclaration du président de la République, Abdelmadjid Tebboune sonne comme un appel aux forces vives de la nation a être vigilantes et prudentes quant aux imprévus que lesdites mutations pourraient apporter comme des effets néfastes.

À ce propos, Abdelmadjid Tebboune a indiqué que «nous vivons, aujourd'hui, en cette conjoncture particulière et complexe, à l'instar des pays du monde, des mutations décisives sur les plans régional et international».

Le monde est en train de connaître des mutations de fond en comble. Cette nouvelle reconfiguration de l'échiquier a été soutenue par le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine sur fond de remodelage des enjeux à la faveur d'une nouvelle approche des relations internationales.

Les USA et leurs alliés occidentaux ont joué la carte de l'Alliance atlantique pour isoler davantage la Russie, en menant des tentatives d'un siège «sécuritaire» et militaire pour boucler la boucle de la mainmise sur le monde et renforcer encore plus le diktat US à travers sa doctrine unipolaire sur l'ensemble des zones d'influence en termes d'intérêts géopolitiques de partage du monde et sa gestion.

Selon les experts des questions de la géostratégie internationale, l'humanité assiste à la dislocation de l'ancien monde. Cette analyse-réquisitoire se fonde sur une démarche intimement liée à l'opération militaire que mène la Russie en Ukraine. Les retombées de cette opération dépassent de loin l'avenir de l'Ukraine qui aura à garder son statut d'Etat, mais bel et bien le sort des relations internationales et le mode opératoire qui régira le nouvel ordre mondial qui s'esquisse sous nos yeux.

Le monde sera régenté par une approche multilatérale qui permettra aux pays émergents d'avoir leur mot à dire sur les questions cruciales et stratégiques qui taraudent le monde d'aujourd'hui.

La montée de la Chine sur la scène internationale et son alliance stratégique avec la Russie, favorisent cette nouvelle conception visant la révision urbi et orbi des rapports internationaux et mettant l'Occident devant ses responsabilités quant aux décisions unilatérales qui ont trait à la mise en oeuvre des solutions pour le monde au détriment des intérêts des Etats et leurs peuples.

Ces mutations décisives sur les plans régional et international doivent servir comme une occasion pour se hisser aux défis que les changements qui se déroulent sous nos yeux se traduisent en un déclic patriotique salvateur.