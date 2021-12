Après les menaces, le gouvernement passe à l'acte! Le pass sanitaire sera «très prochainement» obligatoire pour l'accès à certains lieux publics. C'est ce qu'a annoncé, jeudi dernier, le Premier ministère lors de la reconduction du dispositif actuel de protection et de prévention contre la pandémie de Covid-19. «Le pass vaccinal sera étendu à d'autres espaces, lieux et édifices affectés à l'usage collectif ou accueillant le public, où se déroulent les cérémonies, fêtes et manifestations d'ordre culturel, sportif ou festif», est-il indiqué dans un communiqué émanant du département de Aïmene Benabderrahmane. La même source rappelle que ce pass vaccinal est déjà obligatoire pour l'entrée et la sortie du territoire national et pour accéder aux manifestations sportives et culturelles ainsi qu'aux salles des fêtes, ce qui veut clairement dire que les personnes non vaccinées ne pourront pas accéder à certains endroits publics à forte concentration humaine. La liste de ces endroits n'a pas encore été dévoilée par l'Exécutif. Elle se fera lors de la publication du décret exécutif relatif à cette nouvelle mesure de prévention sanitaire. Néanmoins, tout porte à croire que cela concernera les centres commerciaux, les espaces de loisirs et certaines administrations. D'ailleurs, le Comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus a plaidé pour que cela soit obligatoire pour l'accès à tous les lieux publics. Il ne s'agit pas de la carte vaccinale, facile à dupliquer, mais du QR code avec l'application officielle dédiée à cet effet. Celle-ci doit être absolument généralisée pour la bonne réussite du «plan Benabderrfahmane», car, pour le moment, la majorité des personnes vaccinées ne l'ont pas obtenu à cause de la bureaucratie qui entoure sa délivrance. Il faudra ainsi, la faciliter, voir l'automatiser. Quoi qu'il en soit, les Algériens n'auront pas d'autre choix que la vaccination, afin de poursuivre une vie normale, à moins de vouloir se ruiner à coups de tests PCR ou antigéniques, toutes les 72 h. Le gouvernement appelle donc «l'ensemble des citoyens non encore vaccinés à participer massivement aux campagnes, qui se poursuivent, à travers le territoire national». Mieux encore, ces campagnes vont être intensifiées durant ces vacances scolaires. Des opérations vont être effectuées par plusieurs secteurs publics, tels que l'Éducation nationale afin que les citoyens puissent avoir leur «dose» dans les meilleures conditions possibles. C'est l'occasion où jamais de sauter le pas de la vaccination. Les retardataires risquent de le regretter, avec l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale. Les centres risquent d'être pris d'assaut, il faudra certainement «combattre» durement pour pouvoir se faire vacciner. De plus, ils devront attendre d'être complètement immunisés pour pouvoir prétendre au fameux sésame qu'est le pass sanitaire. Il faut compter, pour cela, au minimum, 3 semaines. En attendant, ils n'auront accès qu'à leurs... domiciles. Une décision radicale prise par le gouvernement après avoir longtemps tergiversé. Il prônait la sensibilisation qui n'a pas donné les résultats escomptés. La campagne de vaccination est quasiment à l'arrêt depuis plusieurs mois. Le taux de vaccination n'a pas dépassé les 15% de la population totale. On est très très loin de l'objectif tracé des 70%, avant la fin de l'année. L'immunité collective reste un voeu pieux que le gouvernement veut rendre réalité, à travers ce pass sanitaire, réclamé depuis plusieurs mois par les spécialistes de la santé. La campagne de vaccination pourrait donc, enfin, décoller, alors que le pays est menacé par une 4e vague de la pandémie de coronavirus. Un rebond épidémique est enregistré depuis plusieurs semaines. Les chiffres grimpent. Les écoles ont même été fermées. Les vacances scolaires ont été avancées d'une semaine après l'enregistrement de plusieurs cas dans les établissements scolaires tous cycles confondus, sur tout le territoire national. La situation reste, néanmoins, maîtrisée, avec moins de 200 cas par jour, recensés «officiellement». Le pass sanitaire pourrait donc être la solution-miracle qui nous évitera cette fatalité...