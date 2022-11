Comme une belle mariée, elle se fait belle depuis plusieurs semaines. L’Algérie s’est préparée afin d’accueillir comme il se doit les festivités du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954. Un événement avec une saveur particulière, cette année, puisqu’ elle coïncide avec la tenue du 31e Sommet arabe que l’Algérie accueille pour la troisième fois de son histoire.

Les principaux dirigeants arabes ont ainsi partagé avec les Algériens l’anniversaire de la plus glorieuse des guerres de Libération nationale.

Le pays du million et un demi-million de martyrs à vu les choses en grand ! Un programme riche a été concocté à travers les 58 wilayas du pays. Des rencontres scientifiques, des documentaires, mais aussi des spectacles étaient au programme. Dans la capitale, un défilé grandiose était prévu dans la soirée d’hier. On a pu avoir un avant-goût des choses à travers les préparatifs qui se sont déroulés durant toute la journée d’hier au niveau du boulevard Zighoud Youcef d’Alger.

Les jeunes scouts, les artistes ou encore les membres du mouvement associatif nous ont plongés 68 ans en arrière, un certain 1er novembre 1954. Les tenues de l’époque, les voitures de collection ont ajouté du charme à cette fête. Tout comme l’hymne national et les chansons patriotiques entonnés par les chœurs de la Garde républicaine et de la Protection civile. Des drapeaux algériens géants étaient, eux, portés, par la jeune génération, appelée à être l’avenir du pays. L’emblème national flottait ainsi au milieu des 22 pays membres de la Ligue arabe. Une belle image d’unité et de fraternité comme a voulu le président Tebboune que soit ce conclave. C’est aussi l’occasion de faire découvrir aux yeux du monde, l’Algérie nouvelle. Un pays jeune , moderne et fort. D’ailleurs, les émirs, rois et chefs d’État arabes présents à ce rendez-vous régional ont pu apprécier la beauté d’Alger et sa baie, sous un ciel radieux que l’on ne trouve nulle part ailleurs en cette période de l’année.

La Grande mosquée d’Alger en est le parfait symbole. Cet édifice, grand et moderne, fait face à la mer Méditerranée. Les hautes autorités du pays ont justement choisi cet endroit clé pour y mettre des reproductions de monuments célèbres symbolisant les capitales et les villes des pays arabes. Ainsi, ils ornent la grande place près de Djamaâ El-Djazaïr pour symboliser l’unité de la nation arabe. Il s’agit de 22 monuments célèbres et symboliques des différents pays arabes. Ils ont été disposés dans cette place dont des reproductions des principaux monuments des capitales de la Palestine, de la Tunisie, de la Libye, du Koweït, du Qatar, de l’Egypte et de la Jordanie, entre autres. Les délégations ont pu apprécier, dans ce sens, la reproduction du Dôme du Rocher, mosquée emblématique érigée à proximité de la mosquée d’Al-Aqsa à El Qods occupée. Le symbole de ce Sommet qui sera consacré en grande partie à la question palestinienne. L’Algérie et sa riche histoire ont ainsi été présentés aux délégations participants à ce Sommet pas comme les autres. Des sorties touristiques sont même prévues au profit des délégations afin qu’elles puissent avoir un aperçu de la culture algérienne.

Les ministres arabes des Affaires étrangères et les chefs de délégations participant au 31e Sommet arabe qui sont déjà à Alger depuis quelques jours ont pu apprécier ce type de solennité. Dans la soirée de dimanche dernier, ils ont assisté, à l’opéra d’Alger Boualem-Bessaih, à un méga spectacle épique à l’occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954 . Réalisé par Ahmed Rezzak, « Ala Fachehadou » est une représentation mettant en scène des tableaux artistiques qui retracent l’histoire séculaire de l’Algérie et véhiculent un message de reconnaissance et de gratitude envers les Chouhada, et de détermination à poursuivre le processus d’édification.

La fin du spectacle a été marquée par des tableaux chorégraphiques symbolisant la cohésion arabe, avec un hommage particulier à la lutte du peuple palestinien pour le recouvrement de sa liberté.

Le fait que le Sommet d’Alger soit organisé un 1er novembre, est un anniversaire mémorable pour tous les peuples épris de liberté de par le monde entier et lui donne une symbolique singulière…