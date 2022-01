L'Algérie confirme sa place au niveau régional. Ce sont les chiffres et les classements publiés par des organisations et des sites spécialisés dans la géostratégie et les études militaires. Contrairement aux campagnes mensongères et de propagande tendancieuse de certaines nébuleuses et officines à la solde des ennemis directs et indirects de l'Algérie, le pays marche avec des pas sûrs vers la consolidation et le renforcement de son rôle en tant qu'État pivot dans la région.

Le site «Global Fire Power», spécialisé dans les affaires militaires, a publié dans sa dernière édition une étude sur le classement des armées au niveau mondial, continental et régional. À ce propos, ledit site a fait allusion à l'Algérie en soulignant que «L'armée algérienne occupe la première place au Maghreb, la troisième dans le Monde arabe et en Afrique, et la 31e au niveau mondial», a-t-il précisé.

Ce classement renseigne sur le rôle qu'assume l'Algérie au plan régional qui lui confère une mission prépondérante dans le règlement des conflits et des tensions dans la région. En bref, l'Algérie est une force du maintien de la paix et de la stabilité de la région. L'Armée nationale populaire est animée par sa doctrine de combat qui consiste à être une force de défense de la souveraineté nationale et de l'unité du pays. Elle plaide pour la stabilité dans la région, mais elle rejette toute interférence et ingérence dans les affaires internes des pays souverains.

C'est cette démarche fondée sur le principe rejetant l'ingérence d'où qu'elle vienne que l'Union africaine (UA) et via son Conseil de paix et de sécurité (CPS) a exprimé sa satisfaction et son soutien à l'Algérie aux efforts fournis pour le règlement de la crise malienne et d'opter pour la solution sur la base d'une approche globale.

Sur la question malienne, l'accord d'Alger reste le cadre idéal pour le règlement malien dont le consensus international et régional n'est pas à démontrer. Cette reconnaissance de l'UA au rôle déterminant de la diplomatie algérienne démontre que la sérénité dans le traitement des dossiers conflictuels et des tensions dans la région est une démarche et une caractéristique diplomatique de l'Algérie de par son expérience dans le règlement des situations de crises et de conflits au niveau régional et international. Cette reconnaissance émane de la sagesse politique et diplomatique de l'Algérie et de sa force calme et ferme dans la gestion des questions litigieuses dans la région sans abdiquer ou remettre en cause ses constantes et ses fondements stratégiques. L'Algérie assimile parfaitement les enjeux qui se dressent à la région et au continent africain. Les nuances de points de vue d'appréciation desdits enjeux sont tributaires des intérêts qui concernent l'Algérie et sa stabilité en premier lieu.

Cette place importante qu'occupe l'Algérie sur l'échiquier régional et africain est entérinée par la volonté des hauts responsables du pays dans la perspective d'intensifier des actions qui seront susceptibles de répandre la paix et la stabilité au niveau de la région et dans le Monde arabe.

Le sommet de la ligue arabe s'inscrit dans cette optique qui consiste à dissiper les problèmes et les frictions entre les pays arabes et d'opérer une nouvelle démarche de rapprochement et de réconciliation en les pays frères.

L'Algérie est déterminée à dire son mot dans toutes les questions régionales, africaines et arabes. Cette détermination est justifiée par son rôle qui lui sied en tant que puissance régionale et de sa qualité de partenaire incontournable. L'Algérie est dans une posture qui fait d'elle un acteur crédible en matière de rapports diplomatiques et de partenariat stratégique au plan international. Ce positionnement est à même d'assurer les médiations pour rétablir la paix et juguler les conflits qui caractérisent le monde en général et la région en particulier.