«L'Algérie de 2022 est bien différente», rapporte l'APS dans une dépêche postée, hier après-midi. L'agence officielle de presse enchaîne en relevant que la nouvelle Algérie «connaît de profondes évolutions politiques, sociales, économiques et culturelles». Il faut dire, en effet, que le pays a quasiment changé de visage, en ce sens que les annonces dans tous les domaines se font nombreuses. Si l'économie a dominé l'espace public, dernièrement à travers des informations relatives à la relance de l'industrie mécanique, il n'en demeure pas moins qu'en même temps des dizaines de milliers de logements sont distribués, de même que sur le plan politique, les partis reprennent leur activité et les congrès et les débats parlementaires s'animent sérieusement. Ce constat ne relève pas de l'imagination. C'est un fait établi et très largement partagé par les observateurs. Affirmant qu'avant l'arrivée du président Tebboune «le pays était livré à une dangereuse oligarchie prédatrice qui intervenait dans les affaires de l'État», le rédacteur de la dépêche souligne qu'en «un laps de temps très court, le très réformateur président de la République,. Abdelmadjid Tebboune, a fait passer l'Algérie dans le camp des démocraties émergentes». Cette affirmation corrobore les récents développements sur le plan «géopolitique» qui ont propulsé l'Algérie au coeur d'une nouvelle dynamique. Le président Tebboune a su en tirer un grand profit en proposant de faire adhérer l'Algérie aux groupe des Brics.

Un coup politique majeur qui installe le pays dans le giron d'un pôle de pouvoir mondial avec lequel, il faudra compter dans un futur assez proche. Cette adhésion apportera à l'Algérie une visibilité économique certaine et la rapprochera irrémédiablement de l'émergence économique.

Cette nouvelle réalité est la conséquence, souligne l'APS, de «la concrétisation sur le terrain des 54 engagements du président Tebboune», insistant sur le fait que «le pays évolue à une vive allure». Et d'ajouter: «L'Algérie se transforme, à vue d'oeil, en un pays moderne qui s'industrialise, de nouvelles institutions légitimes émergent, qui échappent aux lobbies et aux forces d'inertie.» Des institutions qui renvoient à une volonté de faire représenter tout le spectre de la société algérienne et la connecter au sommet de l'État. l'Observatoire de la société civile et le Haut Conseil de la jeunesse témoigne de cette volonté affichée par le chef de l'État. Lequel est d'ailleurs «déterminé à garantir toutes les libertés et à faire de l'Algérie une démocratie», relève l'APS, tout en notant que le président Tebboune «a choisi le contact direct avec le peuple à travers ses traditionnelles rencontres avec les médias et ses tweets». Une révolution dans la communication présidentielle qui séduit les Algériens. Ces derniers suivent l'évolution de leur pays de sorte qu'à «chaque étape importante de la vie de la Nation, le chef de l'État a l'assentiment populaire», souligne-t-on. Enfin l'APS conclut: «La solidité des nouvelles institutions, l'émergence socio-économique, le retour en force de la diplomatie algérienne, l'attachement des Algériens à leur Président, et la fierté qu'ils tirent de la politique menée par le président Tebboune est tangible dans l'échec des résidus de la Issaba qui fantasment encore sur un retour de l'ordre ancien.»