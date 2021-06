C'est une réponse implacable pour ceux qui doutent de la place qu'occupe l'Algérie dans le concert des nations. Sa voix compte. Elle est écoutée, recherchée dans la résolution des conflits et des défis mondiaux, régionaux qui doivent être relevés pour le bien-être de l'humanité. Sa participation à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 en est la preuve.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, participe à l'invitation de son homologue italien, Luigi Di Maio, à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 qui se tient les 29 et 30 juin sous la présidence de l'Italie, a indiqué, hier, un communiqué du MAE.

Quelles sont les questions qui seront soulevées lors de cet événement? «Les participants aux travaux de cette réunion aborderont plusieurs questions liées à la consolidation de l'ordre mondial multilatéral et à la sécurité alimentaire ainsi qu'au développement durable et l'action humanitaire, notamment dans le continent africain, en tenant compte des défis à relever suite à la pandémie de coronavirus qui a touché le monde entier», a précisé la même source qui a souligné: Lors de cette rencontre, M. Boukadoum évoquera les positions de l'Algérie concernant ces questions ainsi que ses efforts visant à atténuer les retombées de la pandémie et à surmonter ses effets aux niveaux régional et international. Il faut rappeler que l'Algérie s'est engagée à atteindre 17 Objectifs du développement durable (ODD) selon l'agenda 2030 qui lui est consacré».

«Fidèle à son engagement en faveur d'un développement durable, inclusif et solidaire, je renouvelle l'engagement de l'Algérie à poursuivre ses efforts pour l'atteinte des ODD, comptant sur le soutien constant et l'expertise avérée des différentes entités onusiennes résidentes et non résidentes en Algérie», avait affirmé le chef de la diplomatie algérienne dans un avant-propos publié dans le Rapport annuel des Nations unies sur le bilan 2020 de la coopération entre l'Algérie et l'instance onusienne.

Il faut rappeler que la question du développement durable occupe une place centrale dans le Plan d'action du gouvernement initié par le président de la République.

Ce Plan d'action place «les besoins des citoyens au premier plan, sans aucune discrimination, en matière d'emploi, de logement, de santé, d'éducation et d'accès aux utilités, seuls gages d'une vie décente pour tous», a assuré Sabri Boukadoum qui a abordé l'inévitable question de la pandémie de coronavirus.