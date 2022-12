L'Algérie a condamné "fermement" le massacre perpétré par des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), "dont l'effroyable bilan en pertes de vies humaines interpelle puissamment sur l'exigence de protection des civils dans des zones de conflits", indique mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger."L'Algérie condamne fermement l'horrible massacre qui vient d'être commis par des groupes armés dans la région de Kishishe, au Nord-Kivu, en République démocratique du Congo, dont l'effroyable bilan en pertes de vies humaines interpelle puissamment sur l'exigence de protection des civils dans des zones de conflits", lit-on dans le communiqué."En ces difficiles circonstances, l'Algérie présente ses sincères condoléances aux familles et proches des victimes et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, assurant le peuple et le Gouvernement congolais de sa solidarité", ajoute la même source."L'Algérie qui souligne l'impérieuse nécessité du respect du droit international humanitaire en toutes circonstances, appelle les différentes parties au conflit à l'apaisement et à la retenue, ainsi qu’à la poursuite du dialogue, en vue de trouver une solution pacifique à la crise qui sévit actuellement dans la région Est de la RDC", conclut le communiqué.