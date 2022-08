L'Algérie a condamné fermement l'attentat terroriste perpétré à Mogadiscio ayant fait plusieurs victimes et blessés parmi les civils se trouvant dans l’hôtel Hayat de la capitale somalienne, indique, aujourd’hui, une déclaration du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. « L'Algérie condamne fermement l’attentat terroriste perpétré à Mogadiscio ayant fait plusieurs victimes et blessés parmi les civils se trouvant dans l’hôtel Hayat de la capitale somalienne qui a été ciblée par cet acte répréhensible », lit-on dans la déclaration du ministère. « En cette douloureuse circonstance, l'Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés », ajoute la même source. « Tout en rassurant le gouvernement et le peuple somaliens frères de sa pleine solidarité et de son ferme soutien dans la lutte qu'ils mènent contre le terrorisme, l'Algérie réitère son appel à une action vigoureuse aux niveaux régional et international pour prévenir et éradiquer ce fléau dont la propagation accélérée en Afrique constitue une menace directe à la paix et à la sécurité collectives ainsi qu’un obstacle majeur au développement du continent », conclut le texte du ministère.