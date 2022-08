« L’Algérie condamne énergiquement l’agression sauvage conduite par les forces d’occupation israéliennes sur le secteur de Gaza et exprime sa profonde préoccupation devant cette dangereuse escalade qui s’ajoute à une série interminable de violations systématiques à l’endroit des civils, et ce, en violation manifeste de toutes les chartes et décisions internationales pertinentes », lit-on dans le communiqué. « Tout en réitérant sa pleine solidarité avec le peuple palestinien, l’Algérie appelle la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité de l’ONU à une intervention urgente pour mettre fin à ces agressions criminelles et imposer le respect des droits du peuple palestinien, en tête desquels son droit inaliénable et imprescriptible à l’établissement de son Etat indépendant avec El-Qods pour capitale », a ajouté la même source.