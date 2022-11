L'Algérie a condamné énergiquement l'attaque terroriste qui a ciblé, mardi dernier, une unité des forces tchadiennes de défense et de sécurité à l'ouest du pays faisant des dizaines de morts et de blessés, a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger."L'Algérie condamne énergiquement l'attaque terroriste perpétrée le 22 novembre 2022 contre une unité des forces tchadiennes de défense et de sécurité à l'ile de Bouka-Tolorom ayant fait des dizaines de morts et de blessés", a précisé la même source."L'Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, souhaitant prompt rétablissement aux blessés", a poursuivi le ministère des AE dans son communiqué, réitérant "le soutien de l'Algérie au Tchad pays frère, peuple et gouvernement, dans sa lutte contre les groupes terroristes".L'Algérie a lancé, encore une fois, un appel à la communauté internationale pour "conjuguer les efforts internationaux afin d'éradiquer ce fléau dangereux qui menace la sécurité et la stabilité des pays", a conclu le ministère des AE.