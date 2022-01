Le nombre d'habitants de l'Algérie est passé à 44,6 millions au 1er janvier 2021 contre 44,3 millions au 1er juillet 2020, a annoncé l'Office national des statistiques (ONS).

L'année 2020 a enregistré 992 000 naissances vivantes, 236 000 décès et 283 000 mariages, indiquent les données statistiques de l'ONS. L'Office souligne que 2020 a été marquée par un recul des naissances vivantes sous le seuil d'un million de naissances pour la première fois depuis 2014, une augmentation «significative» des décès, et par la poursuite du recul des mariages depuis

6 ans. L'accroissement naturel enregistré durant l'année a atteint 756 000 personnes, soit un taux de 1,71%. Ce dernier continue sa tendance baissière enclenchée depuis 2017, «avec un rythme plus prononcé en 2020», ajoute l'ONS expliquant cette baisse par l'augmentation «conséquente» des décès, auquel s'associe le recul des naissances. À ce rythme de croissance de l'année 2020, la population résidente totale atteindrait 45,4 millions au 1er janvier 2022, selon les prévisions de l'Office.

La répartition par sexe des habitants de l'Algérie au 1er janvier 2021, fait ressortir une légère prédominance de la population masculine qui représente 50,7% de la population totale. Selon l'Office, le recul des naissances vivantes sous le seuil d'un million de naissances pour la première fois depuis 2014, a affecté le taux brut de natalité qui est passé de 23,80 pour 1000 en 2019 à 22,42 pour 1000 en 2020. Cette tendance baissière a également caractérisé le niveau de fécondité, puisque son indicateur conjoncturel est passé de 3,0 enfants par femme à 2,9 enfants par femme durant la même période de comparaison. Entamée depuis 2014, la baisse de l'effectif des mariages se poursuit également en 2020 mais avec un rythme plus «accéléré», d'après l'Office. Ainsi, les bureaux d'état- civil ont enregistré 283 000 unions en 2020 contre 315 000 unions en 2019, soit une baisse de plus de 10%.Le taux brut de nuptialité poursuit ainsi sa décroissance, passant de 7,26 pour 1000 à 6,41 pour 1000, soit le même niveau observé au début des années 2000, relève encore l'organisme des statistiques.

En effet, «l'évolution de la population âgée de 20 à 34 ans (population où se contracte 80% des mariages), fait ressortir une régression du volume de celle-ci d'une allure assez visible à partir de 2015, laquelle population est passée de 10,997 millions à 10,427 millions entre 2015 et 2020, détaille l'organisme. Quant à la mortalité générale, l'Office note que l'année 2020 a enregistré

236 000 décès contre 198 000 décès en 2019, en augmentation de 38 000 décès.

Le taux brut de mortalité est passé ainsi de 4,55 pour 1000 à 5,33 pour 1000. D'autre part, l'ONS indique que le volume de la mortalité infantile avait baissé à 18 700 décès en 2020 contre 21 030 cas en 2019, soit un recul de 2 330 décès. Le taux de la mortalité infantile a atteint 18,9 pour 1000. Par sexe, il est de 21,0 pour 1000 auprès des garçons et 16,6 pour 1000 chez les filles. À l'instar des pays du monde touchés par la pandémie, la hausse du niveau a enregistré une baisse de 1,6 année, atteignant 76,3 années, soit le même niveau de 2009. Par sexe, l'espérance de vie à la naissance semble affecté davantage les hommes, puisque, elle est de 74,5 ans, alors que chez les femmes est de 78,1 ans, détaille encore l'Office.