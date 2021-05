L’impact de la pandémie de Covid-19 sur la sécurité des personnes, place l’Algérie au 8e rang des pays les plus sûrs de la planète pour les voyageurs. C’est une étude espagnole qui a abouti à cette conclusion. Menée par le site Planty, spécialisé dans le tourisme international et les voyages, l’étude en question a concerné la sécurité sanitaire des voyageurs, dans un envenimement international frappé par une résurgence des contaminations au coronavirus dans plusieurs régions du monde. L’apparition de nouveaux variants sur plusieurs continents n’arrange évidemment pas les choses et met tout candidat au voyage dans une situation de danger. C’est cette nouvelle donne qui a justifié l’étude de Planty, relayée par le site espagnol europapress. Ce dernier a publié les critères sur lesquels les spécialistes se sont basés pour réaliser le classement. Il s’agit de la vaccination, de nombre de cas de contamination, de la densité de la population et de la capacité les institutions sanitaires à répondre à un événement à risque. Les données de Planty ont été recueillies auprès de l’Organisation mondiale de la santé. C’est dire la véracité des informations rapportées par les auteurs de cette étude qui ont été recoupées par d’autres données émanant de la célèbre université britannique d’Oxford.On retiendra que l’Algérie partage le haut du classement avec deux pays africains, l’Egypte et le Rwanda. Il est entendu que la Chine est citée comme l’exemple le plus parfait. Elle remplit tous les critères.Cette étude vient confirmer le bien-fondé de la stratégie adoptée par l’Algérie pour faire face à la pandémie. En effet, en réagissant rapidement contre tous les facteurs de propagation du virus, l’Exécutif a étouffé la pandémie dans l’œuf. La fermeture des frontières internationales et la suspension de toute circulation entre les wilayas, en sus d’un confinement bien étudié, selon le niveau de propagation du virus, ont considérablement réduit de la dangerosité de la pandémie, de sorte qu’à l’allègement des procédures de confinement, il n’y eut pas l’explosion que d’autres pays ont vécue. Les pays occidentaux ont choisi une autre démarche visiblement assez mauvaise qui les classe dans le bas du tableau.

Le maintien de la fermeture des frontières internationales du pays empêche la résurgence de la pandémie et facilite la mission des pouvoirs publics qui agissent sur des foyers localisés faciles à gérer. Cette gestion efficace permet, aujourd’hui, à l’Algérie de ne pas stresser face à la pénurie mondiale de vaccin. À ce propos, justement, la fabrication localement du vaccin Spoutnik V participe de la vision stratégique qui ambitionne de se soustraire à la pression du marché mondial de la vaccination anti-Covid-19. Plus de 14 mois après l’apparition de la pandémie en Europe et en Afrique du Nord, l’Algérie a réussi l’exploit de la contrôler, à l’image de quelques rares nations dans le monde qui présentent des chiffres de mortalité très bas, des contaminations en dessous des seuils d’alerte, sans sanctionner gravement la sphère économique.Totalement absente dans d’autres travaux occidentaux sur la question de la gestion de la pandémie, l’Algérie tient, dans l’étude de Planty, sa revanche contre le dernier warning travel américain qui déconseille le voyage en Algérie en raison d’absence d’informations sur la Covid-19.