Le processus politique en cours fait face à plusieurs blocages et atermoiements à cause d'une situation caractérisée par des tiraillements et des manipulations multiples au sein de la société.

Il y a comme une volonté délibérée de pousser vers l'impasse et l'implosion de la situation politique. Cette réalité se précise et se confirme de plus en plus avec des agissements et des attitudes qui ne sont pas en odeur de sainteté de la part des groupes et des forces obscures dont l'intérêt primordial est de servir des agendas et des scénarios préétablis par leurs mentors d'outre-mer.

À qui profite ce climat délétère qui vise le pourrissement et le cycle infernal de la crise? Certainement, les bénéficiaires sont ailleurs, mais les exécutants et les mutants sont à l'intérieur du pays assumant de viles tâches consistant à donner un coup de poignard dans le dos de la patrie. Cela se confirme chaque jour à travers des agissements douteux et suspicieux de certains organismes et officines qui manipulent des agents au nom de semblant changement «démocratique» et pour la consécration des valeurs de la «liberté» et des «droits de l'homme». Cette rengaine qui a été expérimentée ailleurs et sous d'autres cieux qui ne sont pas loin de notre géographie et frontières à la fois, il s'agit du grand plan de «GMO», c'est-à-dire le Grand Moyen-Orient.

Il est évident que le travail de manipulation et de renseignement se faisait vaille que vaille pendant plus de deux décennies dans le but de fabriquer des mutants et des «vendus» et les mettre en action comme sorte de service commandé pour le compte du plus offrant. Un mercenariat en bonne et due forme, c'est de la soldatesque faite de légions au service d'une force étrangère.

Ces forces centrifuges et disparates veulent déstabiliser le pays y compris en recourant à toutes les stratégies de mensonges et des couleuvres les plus burlesques juste pour accomplir la vile mission telle que dictée par leurs maîtres de l'étranger.

L'Algérie est dans une position où elle doit redoubler d'efforts en termes de vigilance et de prudence qui, au niveau interne qui au niveau de nos frontières où l'enjeu est crucial et délicat à la fois. Les menaces se précisent et le danger n'est pas loin de nos frontières. Le Makhzen marocain et l'entité sioniste se joignent pour renforcer le bloc de l'impérialisme et ses desseins néocolonialistes à l'adresse du pays à cause de sa souveraineté et son indépendance qui dérangent trop les plans de mainmise et de domination de ces derniers.

Le front interne et la mobilisation des forces patriotiques et vives de la nation sont devenus une exigence majeure pour parer au risque de la déstabilisation via des agents et des instruments se dissimulant derrière des arguties qui font du communautarisme, de la religion et des valeurs de «liberté» et de la «démocratie» un alibi, voire un chant de sirènes pour accéder et pénétrer le champ vital et imposer ses desiderata et ses diktats.

L'enjeu de la défense de la souveraineté nationale se pose comme une priorité des priorités. L'unité nationale et la cohésion de tout un peuple s'imposent comme clé de voûte de la sauvegarde de l'Etat national et de sa pérennité.

La mobilisation des énergies patriotiques doit être orientée vers les ennemis de la patrie qui sont à l'extérieur comme à l'intérieur. Il faut sortir de cette passivité qui est devenue une forme de complicité face à l'ampleur du danger et les menaces qui guettent le pays.

L'Algérie a un capital de lutte et de sacrifice inouï, cela est un viatique quant aux tentatives d'ingérence et de la part des puissances étrangères. Mais le combat qui s'impose aujourd'hui pour l'ensemble des Algériens et des Algériennes, c'est de défendre l'Etat national et défendre sa colonne vertébrale, à savoir l'Armée nationale populaire.

Il ne faut pas suivre le chant des sirènes, les ennemis se présentent toujours avec une attitude si magnanime et philanthropique. Mais les dessous de cette magnanimité c'est un plan de destruction et le chaos comme cela était le cas pour l'Irak qui est devenu un souvenir d'Etat.