L'Algérie avance sur la voie de la véritable pratique démocratique promise par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, aujourd’hui à Alger, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali. Intervenant à l'ouverture de la séance plénière de l'APN, consacrée à présentation de la déclaration de politique générale du Gouvernement, Boughali a indiqué que l'Algérie « avance sur la voie de la véritable pratique démocratique promise par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune », soulignant que la présentation de la déclaration de politique générale du Gouvernement « se veut une preuve importante de la concrétisation de la volonté politique et du passage à l'acte ». « La complémentarité à laquelle tout un chacun aspire tend à concrétiser le plan d'action du Gouvernement débattu et adopté par les députés », a-t-il poursuivi, soutenant que « l'édification des institutions de l'Etat qui a obéi à des critères pointus et bien définis loin de toute manipulation, a donné lieu à des institutions irréprochables, comme l'avait exprimé le président de la République dans son allocution lors de la dernière rencontre Gouvernement-walis ». A cette occasion, Boughali s'est félicité des étapes franchies par l'Algérie « en une conjoncture exceptionnelle et en peu de temps ce qui lui a permis de recouvrer son rôle », saluant par la même le rôle joué par l'Armée nationale populaire (ANP) dans ce sens. Par ailleurs, le président de la chambre basse du parlement a mis en avant « les efforts incessants de l'Algérie pour l'unification des rangs arabes à l'occasion du prochain Sommet d'Alger », qui constitue, a-t-il dit, « une opportunité pour unifier les positions et partager, voire rapprocher les vues et investir dans des dénominateurs communs ».