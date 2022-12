L'Algérie, qui s'est engagée sur la voie du changement dans le cadre d'un plan global de redressement national, avance à pas sûrs et réels vers le parachèvement de l'édification de l'Algérie nouvelle, relève la revue El Djeïch dans son dernier numéro. Depuis l'élection, il y a trois ans, du président de la République, «l'Algérie a connu de grandes transformations et un développement remarquable à plusieurs niveaux», note le mensuel dans son Éditorial. «Notre pays a franchi des étapes importantes dans le processus de réformes politiques, économiques et sociales», souligne la revue, notant l'effort fourni pour «le parachèvement de l'édifice institutionnel de l'État, facteur essentiel de stabilité». L'éditorialiste retient «la reconquête par notre pays de sa place naturelle sur le plan extérieur». Et pour étayer son propos, il relève que «tous les signes et indicateurs montrent, aujourd'hui, et sans le moindre doute, que l'Algérie i s'est engagée sur la voie du changement dans le cadre d'un plan global de redressement national».

Pour El Djeïch, le travail accompli par le gouvernement sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune a «suscité chez le peuple algérien de grands espoirs en des lendemains meilleurs, après avoir commencé à cueillir les premiers fruits de la nouvelle Algérie et rétabli sa pleine confiance en les institutions de l'État». l'Éditorial souligne que dans le cadre de son plan de réforme globale de l'État et des institutions de la République, le chef de l'État «a adopté un discours unificateur, en plus de la moralisation de la politique et de la vie publique ainsi que de la bonne gouvernance». Et d'ajouter: «Il est clair pour tous que l'homogénéité est devenue évidente entre les institutions étatiques pour faire face aux défis internes et externes.»

La publication rappelle que le président de la République «a choisi de s'adresser périodiquement au peuple algérien, à travers les médias nationaux, pour l'informer de tous les développements liés à ce qui a été réalisé dans le cadre de la nouvelle Algérie et ce qui devrait l'être, de manière progressive, selon une vision prospective et un plan minutieusement étudié». La revue note, d'autre part, que dans le domaine de la défense, et en droite ligne de cette démarche de renouvellement sous la conduite du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, l'Armée nationale populaire (ANP) «est au rendez-vous de cet élan national, en poursuivant l'exécution des grandes et nobles tâches qui lui sont assignées, avec professionnalisme et compétence sur deux

fronts». Le premier a concerné «la défense de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de l'unité populaire, parallèlement à la modernisation des différentes forces et au rehaussement de leur niveau de disponibilité opérationnelle». Pour parvenir à ce résultat, il a fallu passer par «la réalisation rigoureuse du contenu des programmes de préparation au combat ainsi que des exercices démonstratifs avec munitions réelles, exécutés par les différentes forces, en vue de renforcer la coordination opérationnelle et donc assurer une disponibilité opérationnelle maximale», affirme-t-on.

Le second front «a trait à sa contribution efficace au processus de développement national, à l'exemple des fabrications militaires», note l'édito, soulignant à ce titre que le Haut commandement de l'ANP «oeuvre en permanence à la promotion de ce secteur et à faire en sorte qu'il soit au service de la sécurité et de la défense nationales ainsi que du développement économique de notre pays». L'édito d'El Djeïch conclut à ce propos que «le renforcement des fondements de l'Algérie nouvelle pour aller de l'avant vers la concrétisation de nouvelles réalisations relève de la responsabilité de tous les Algériens, car les défis auxquels notre pays doit faire face, à la lumière d'une conjoncture régionale et internationale instable, exige plus que jamais le renforcement de la cohésion nationale et du front interne».