Pas de dossiers en suspens avant la réunion des chefs d'État pour le 31e Sommet arabe qui s'ouvrira demain. Les ministres des Affaires étrangères arabes ont tout ficelé lors de la réunion préparatoire qui s'est clôturée hier, dans une totale sérénité. La même ambiance a régné au Centre international des conférences (CIC).

Vers 14 heures, le CIC s'est pris d'un accès soudain d'activité. Les ministres des Affaires étrangères entrent au CIC pour la poursuite de leur réunion à huis clos. Il en ressort des déclarations des ministres qui se sont brièvement exprimés à leur arrivée, qu'un accord parfait autour de l'ordre du jour a été acquis lors de la première partie de leur réunion avant-hier. Le SG adjoint de la Ligue arabe, Hossem Zaki, a officiellement confirmé l'absence de tout nuage sous le ciel du Sommet d'Alger. La grappe de journalistes qui a tenté d'arracher des déclarations a conclu à la volonté de ministres arabes des Affaires étrangères de parler d'une seule voix et donner toutes les chances de succès au rendez-vous des chefs d'État. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a évoqué de son côté un consensus total autour de l'ordre du jour et souligné que cet état de fait, facilitera la mission du Sommet qui s'ouvrira demain.

Cette sortie des ministres des AE aura été l'événement de la journée d'hier. À l'image d'une ruche au repos, le Centre international des conférences, Abdelatif Rahal, tournait au ralenti, dans la matinée. Beaucoup de journalistes et de techniciens de l'audiovisuel s'informent sur le programme du jour. Une posture d'attente appréciée de tous, après la journée-marathon d'avant- hier qui a vu se succéder les déclarations des officiels directement impliqués dans les préparatifs du Sommet. D'ailleurs, ces derniers n'étaient pas nombreux dans le hall du CIC et refusaient poliment, dans leur majorité, toutes les sollicitations des médias, présents en nombre. Accompagnateurs, hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, délégués permanents de la Ligue des États arabes se rassemblent en petits groupes dans les espaces de repos et les cafétérias du CIC. Ils respiraient la satisfaction du travail bien fait, profitant des moments de convivialité qu'ils semblaient savourer. Impossible de leur soutirer la moindre information. Les Algériens, en tout cas, se conforment au sacro-saint principe du devoir de réserve. Quelques bribes par-ci, par-là, mais néanmoins beaucoup d'optimisme, quant à l'issue positive du Sommet.

D'autres officiels arabes soulignent pour leur part, l'excellent travail fourni par l'Algérie dans la préparation du Sommet et notamment la mise en oeuvre du processus de réconciliation inter-palestinienne. Un délégué irakien salue les résultats de la Déclaration d'Alger, issue de la Conférence de réconciliation inter-palestinienne du 13 octobre dernier, non sans souligner l'urgence d'assainir d'autres questions qui menacent la stabilité de nombreux États arabes.

Même si les représentants algériens et arabes n'attendent pas un miracle du Sommet d'Alger, au sens où l'ensemble des pays sont interpellés à mettre véritablement en oeuvre les résolutions émanant dudit Sommet, tous retiennent cependant le caractère rigoureux de la démarche algérienne, obligeant tous les protagonistes du Sommet à s'y conformer. Un point qu'ils jugent positif, voire quelque part inédit dans les «15 Sommets précédents auxquels j'ai pris part», note un officiel égyptien.

Cette impression que les choses fonctionnent mieux à Alger qu'ailleurs, donne au Sommet d'Alger un réel crédit et amène beaucoup de participants à l'échelle des délégués à nourrir de l'optimisme quant à l'application sur le terrain des résolutions du Sommet. Ces impressions recueillies au gré des déambulations dans les couloirs du CIC, tranchent avec l'attitude du ministre marocain des Affaires étrangères, dont la gesticulation dans un hôtel de la capitale, relayée par les réseaux sociaux, n'a suscité aucune réaction de la part des journalistes algériens et étrangers et encore moins du côté des participants au Sommet. «Un non-événement», commente un haut fonctionnaire.

L'autre moment «excitant» de la journée d'hier a consisté en la visite des lieux et notamment le centre de presse du Sommet par le ministre de la Communication. Cerné par l'armada de journalistes, Bouslimani a mis en exergue le succès de l'Algérie dans le volet médiatique. Tous les moyens ont été mis à la disposition des médias. Aucun souci n'a été enregistré.