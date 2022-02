Doha-Koweït: deux escales qui sont loin d'être anodines. Courtisées, recherchées par les grandes puissances, elles demeurent incontournables pour les pays en quête d'investissements et de partenariats sûrs eu égard à leurs moyens financiers avérés, aux ambitions de leurs économies qui affichent une santé que leur envient les nations les plus développées. Une destination idéale pour l'Algérie qui a mis en oeuvre un plan de relance économique d'envergure tout en décrétant 2022: année économique. C'est sans doute l'esprit qui a animé les visites du président de la République au Qatar et au Koweït. Il faut souligner, en effet, l'intérêt qu'accordent les hommes d'affaires qataris à l'exploitation des opportunités d'investissement qualifiées de «prometteuses et importantes», offertes en Algérie dans plusieurs secteurs. La promotion immobilière, l'habitat, l'industrie et les services, ont été cités par le premier vice-président de la Chambre qatarie du commerce et de l'industrie, Mohammad Ben Ahmed Towar El Kouari, lors de l'audience que lui a accordée lundi le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, évoquant, en outre, la possibilité du transfert de certaines industries qataries en Algérie et l'échange des expertises avec les entreprises algériennes. Il faut rappeler que le chef de l'État avait aussi reçu le même jour à Doha (Qatar), le chef des investissements Asie-Pacifique et Afrique au sein du Groupe Qatar Investment Authority (QIA), Cheikh Faisal Ben Thani Al-Thani. Deux belles «prises» à mettre à l'actif du président de la République qui s'est montré particulièrement entreprenant et efficace dans son pré carré: la politique étrangère, le rôle pivot tenu par l'Algérie pour le retour de la stabilité en Libye et au Sahel. Le chef du gouvernement d'Unité nationale de Libye, Abdelhamid Dbeibah avait affirmé que l'Algérie était «le pays voisin et l'appui sur lequel compte le peuple libyen pour garantir la stabilité de son pays et son soutien au développement et à l'essor», lors de sa réception, mardi, à Doha par Abdelmadjid Tebboune. Le sommet arabe figurait probablement parmi les préoccupations principales du premier magistrat du pays. L'opportunité lui a été donnée donc de s'assurer du soutien de ces deux monarchies du Golfe. L'État du Koweït s'y est engagé. La direction politique de l'État du Koweït a salué les efforts du président, Abdelmadjid Tebboune pour la réussite du prochain sommet arabe prévu en Algérie, exprimant son plein soutien et disponibilité à contribuer à cette noble démarche en vue de parvenir à un consensus sur les résultats pour qu'ils soient à la hauteur des aspirations des peuples arabes, indique la déclaration conjointe ayant sanctionné la visite officielle effectuée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune au Koweït. L'évènement est prévu durant le dernier trimestre de l'année en cours et il sera probablement lié à une journée historique pour l'Algérie, avait indiqué le premier magistrat du pays lors de la dernière réunion périodique accordée aux médias nationaux. Il faut souligner, par ailleurs, que les visites du chef de l'État dans cette partie du monde ont eu pour particularité de se dérouler en plein conflit russo-européen avec en toile de fond un risque avéré de rupture des approvisionnements de pétrole et de gaz naturel. Une occasion pour le locataire d'El Mouradia d'affirmer que l'Algérie est un fournisseur crédible. Un message aux Européens qui craignent comme la peste une rupture des approvisionnements. Il faut à ce propos ne pas oublier le poids que pèsent ces deux monarchies du Golfe sur le marché mondial des hydrocarbures. Le Qatar qui est le cinquième producteur de gaz naturel du monde après la Russie, les Etats-Unis, le Canada et l'Iran est le premier exportateur de gaz naturel liquéfié. Le Koweït, important producteur de pétrole, figure parmi les membres les plus importants de l'Opep et compte investir plus de 40 milliards de dollars dans les 15 prochaines années pour moderniser ses installations dans l'industrie pétrolière. Une opportunité pour la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach dont le savoir-faire dans ce domaine est attesté. La voie a été tracée par le Président.