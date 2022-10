L’Algérie réitère son « attachement » au rôle central des Nations unies et au multilatéralisme, en entretenant une coopération exemplaire avec le système de l'ONU, à travers des actions multidimensionnelles visant à renforcer davantage sa contribution à la préservation de la paix et de la sécurité, a indiqué le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, à l’occasion de la célébration de la Journée des Nations unies. « A l’instar de toutes les nations éprises de paix et attachées aux valeurs et principes consacrés par la Charte de l’ONU, l’Algérie célèbre cette année la Journée des Nations unies, qui a marqué, il y a 77 ans, l’avènement d’une étape charnière dans l’Histoire contemporaine. Cette célébration est d’autant plus auspicieuse pour l’Algérie qu’elle coïncide avec la double date historique et symbolique du soixantenaire de son indépendance et de son accession à l’ONU en tant qu’Etat membre », a affirmé Lamamra dans une déclaration. L’humanité célèbre « cette journée référentielle dans un contexte mondial tendu qui met à rude épreuve les principes et valeurs de cette organisation universelle. Cette conjoncture internationale sensible appelle à fédérer les efforts, à renforcer la solidarité et à rehausser la collaboration entre tous les Etats pour recouvrer la paix et la stabilité dans le monde, mettre fin à la pauvreté, réduire les inégalités et permettre la réalisation de tous les Objectifs de Développement Durable », a-t-il ajouté. A cette occasion, a-t-il souligné, « l’Algérie réitère son attachement au rôle central de l’ONU et au multilatéralisme en tant que forum d’harmonisation des visions et des ambitions des Etats membres, qui aspirent à asseoir un ordre international juste et équitable et qui permet à tous les Etats de vivre en paix et d’accéder à une prospérité partagée ».