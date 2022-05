L’Algérie compte affréter, pour cet été, six avions bombardiers d’eau afin de renforcer ses capacités de lutte contre les feux de forêt par voie aérienne. Ces avions seront affrétés « pour les mois de juillet et août prochains », qui représentent la période la plus « dure » en termes d’incendies de forêt, a précisé la directrice de la protection de la flore et de la faune de la direction générale des forêts (DGF), Ilhem Kabouya, lors du 1er séminaire algéro-canadien sur la lutte contre les feux de forêt par des moyens aériens, organisé par le Conseil de développement Canada-Algérie (Cdca). Sur les six appareils, quatre sont dotés d’une capacité de 3000 litres, alors que les deux autres sont d’une capacité de 6000 litres.