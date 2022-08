L'Algérie a acheminé, hier, des aides humanitaires vers la République islamique de Mauritanie, pays frère, suite aux récentes inondations survenues dans certaines régions de ce pays. Ces aides humanitaires ont été chargées à bord de deux avions militaires relevant des Forces aériennes de l'Armée nationale populaire (ANP) à partir de la base aérienne de Boufarik (Blida). Dans une déclaration à la presse, la présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Ibtissem Hamlaoui, a indiqué que ces aides entraient dans le cadre des «relations fraternelles et le soutien constant de l'État algérien à la Mauritanie, pays frère. Elles viennent en consolidation des efforts consentis par ce pays face aux conséquences des inondations survenues récemment dans certaines régions de la Mauritanie». Et d'ajouter: «Ces aides envoyées par l'État algérien via le CRA avec l'aide de l'ANP, consistent en 75 tonnes de denrées alimentaires, de couvertures, de tentes et de pompes à eau». La présidente du CRA a mis en avant «le soutien de l'ANP qui a mobilisé deux avions pour transporter ces aides dans les meilleures conditions».