Le pire était à craindre au début du Ramadhan! Ce mois de tous les relâchements coïncidait avec une recrudescence de l'épidémie de coronavirus à la faveur de l'apparition des nouveaux variants. Les bonnes habitudes, à l'image de la distanciation sociale et du port du masque, ont quasiment disparu. Le nombre de cas journaliers est monté en flèche. Il avait doublé, dépassant la barre symbolique des 200 cas/jour. Les services hospitaliers commençaient à être débordés. Cela rappelait amèrement la fin du mois d'octobre dernier, avec le début de la deuxième vague. Les spécialistes ont tiré la sonnette d'alarme craignant l'arrivée de la tant redoutée troisième vague. Les autorités ont alors sonné la fin de la «récréation». Ils ont multiplié les appels à la prudence tout en resserrant l'étau sur les citoyens et les commerçants. Les contrôles se sont multipliés sans pour autant replonger les Algériens dans les cauchemardesques premiers mois de cette crise sanitaire. Cela même si on a vu le retour des fermetures de commerces qui ne respectent pas le protocole sanitaire.

Au lendemain de l'Aïd El F'itr, force est de constater que la situation sanitaire s'est stabilisée. Les chiffres officiels sont redescendus sous la barre des 200 cas par jour. Mieux encore, les décès ont diminué de moitié. On enregistre une moyenne de cinq cas par jour alors qu'ils avaient dépassé les 10 cas à la mi-avril. Même la pression sur les établissements hospitaliers a baissé d'un cran. Selon le témoignage de professionnels de la santé travaillant dans les services Covid-19, il n'y a plus autant de cas qu'au début du printemps. «Cela que ce soit pour les consultations ou les hospitalisations», ont-ils assuré soutenant que même les cas graves ne sont plus aussi nombreux.

Chose qu'a confirmée, hier, le professeur Djamel Eddine Nibouche, chef de service de cardiologie à l'hôpital Nefissa Hamoud (Hussein -Dey- Alger). Réputé pour ne pas avoir sa langue dans la poche, cet éminent spécialiste a rassuré sur le fait que la situation sanitaire ne prêtait pas à inquiétude.

«La situation est maîtrisée. Les malades sont pris en charge convenablement alors que le nombre de patients en réanimation est faible», a-t-il assuré. Le professeur Nibouche note que malgré l'apparition des souches mutantes, les choses n'ont pas dégénéré. «Elles n'ont pas circulé à la vitesse que l'on craignait. Ce qui fait que, pour le moment, elles ne représentent pas un danger pour la santé publique», a-t-il précisé mettant en avant le fait qu'il n'y ait pas eu le même «comportement» que ce que l'on a pu voir à l'étranger. Il semblerait donc que les autorités sanitaires aient réussi à isoler ces souches évitant une grande propagation, même si des cas ont été signalés dans de nombreuses wilayas du pays. L'Algérie a- t-elle donc évité la 3eme vague? C'est ce qui semble se dessiner pour le moment. Néanmoins, cette nouvelle bataille de gagner est loin de signifier la fin de la guerre contre cet ennemi invisible.

La troisième vague est donc loin d'être écartée. Elle pourrait arriver plutôt que ce qu'on imagine. On en saura plus, dans 15 jours, avec «l'épreuve de l'Aïd». Les accolades et autres visites familiales pourraient nous être fatales, si les recommandations du ministère de la Santé n'ont pas été respectées. Il y a aussi l'arrivée de la campagne électorale pour les élections législatives du

12 juin prochain.

Les acteurs de ce scrutin devront faire très attention et être les plus stricts possibles dans le respect du protocole sanitaire et de la distanciation sociale. Surtout s'ils comptent organiser de grands meetings. En attendant la fin de ce cauchemar, le masque reste notre meilleur ami...