L'Algérie vient d’être élue à la tête des Cnes arabes. En effet, les membres de la Ligue des Conseils économiques et sociaux arabes et Institutions similaires ont voté à l’unanimité pour la candidature de l’Algérie à la tête de cette institution régionale. Ce plébiscite a eu lieu, hier, lors de l’Assemblée générale extraordinaire (AGEx) qui s’est tenue à Alger, plus exactement au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal. Ce sera le professeur Sidi Mohammed Bouchenak Khelladi qui assurera la présidence pour une durée de trois ans. La Jordanie en assurera la vice-présidence.