Dans sa position de destination incontournable dans l'axe économique sino-africain, l'Algérie est en phase de reconquérir son rang de leader régional, après une traversée du désert qui lui a coûté cher en matière d'attractivité et de crédibilité. En dépit des obstacles et des freins qui persistent à miner l'essor de l'Algérie nouvelle, les orientations et les directions adoptées pour concrétiser un renouveau et une diversification économique, se confirmant à travers le franchissement des étapes majeurs parcourues sur le plan de la stabilité politique, et notamment à travers la consécration des politiques publiques nouvelles pour une relance économique essentiellement basée sur des réformes profondes dans tous les secteurs.

À ce titre, sa présence en tant qu' invité d'honneur à la deuxième exposition économique et commerciale Chine-Afrique, qui a ouvert ses portes dimanche à Changsha, capitale de la province centrale du Hunan, en Chine, en compagnie de l'Ethiopie, du Kenya, du Rwanda, de l'Afrique du Sud et du Sénégal, est un indicateur fort de son retour sur la scène économique internationale, et une confirmation de son potentiel et de ses capacités à intégrer les marchés africains.

Un cap déjà fixé et pour lequel une synergie est en train de se mettre en place, notamment à travers son adhésion à la Zlecaf, mais également à travers les grandes réalisations en cours, visant à optimiser ces chances de s'établir en tant que portail économique incontournable de l'Afrique. À l'image du projet du grand port de Cherchell, qui viendra redistribuer les cartes d'approvisionnement et d'acheminement des marchandises vers les marchés africains, et ce en plus de son influence sur la dynamique économique terrestre qui s'effectuera à travers le réseau de distribution qu'offrira la Transsaharienne. Cependant, il est impératif de passer à la vitesse supérieure en matière d'assainissement des institutions, de lutte contre la corruption et la bureaucratie, et la spéculation pour pouvoir prétendre avancer de forts arguments de stabilité sur la scène économique, et accélérer l'amélioration du climat des affaires, et l'allègement des procédures en matière de partenariat et d'investissement, afin de faire sauter les verrous qui ont plongé le pays dans une léthargie sans fin. Pour ce faire, de grandes décisions étaient nécessaires à prendre, comme cela a été le cas lors de la récente rencontre gouvernement -walis, notamment en matière de libération des prérogatives pour les responsables et les élus, et le renforcement des outils de la justice pour la criminalisation et l'éradication des anciens réflexes et pratiques de gestion. Il s'agit, pour les observateurs de la scène économique, d'une mise à niveau urgente et nécessaire, qui permettra à l'Algérie de sceller définitivement son destin, et de concrétiser ses objectifs en totale harmonie avec les orientations de cette rencontre qui s'articulent autour d'un «nouveau départ, nouvelles opportunités et réalisations», et ce dans la mesure où la concrétisation de ses orientations permettront à travers le retour des IDE et des partenariats dans des domaines autres que ceux traditionnellement privilégiés, de contribuer à renforcer la création de richesse et d'emplois, à la valorisation du potentiel existant dans tous les domaines, et surtout à l'adoption d'un nouveau modèle économique, en adéquation avec les attentes et les besoins des opérateurs économiques et des consommateurs. À ce sujet, les dirigeants chinois ont clairement signifié leurs volonté de porter les relations économiques avec l'Afrique à un niveau supérieur, affirmant que «la coopération sino-africaine dans les secteurs industriels doit être renforcée et accompagnée d'une densification des partenariats dans de nouveaux domaines tels que l'économie numérique et la formation des ressources humaines». Ces derniers précisent que «plus de 900 entreprises venues d'une quarantaine de pays africains et de la Chine, participent à l'exposition qui regroupe des produits de marques africaines, sur une superficie totale de 94000 mètres carrés».