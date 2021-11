Un climat de campagne électorale morose. Malgré la timidité des actions menées, de manière éparse, les candidats ne lâchent pas prise. Ils tentent de séduire l'électorat en lui proposant «des recettes» répondant aux exigences des conditions et de circonstance. En attendant le déferlement des chefs de partis, la formation de Sawt Echaâb ouvre le bal en dépêchant à Oran son président, Lamine Osmani. Animant un meeting à la salle de cinéma «Le Maghreb» ex-Le Régent, Lamine Osmani a affirmé que les «circonstances actuelles» exigent «la mobilisation de tous les Algériens». «Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice», a-t-il ajouté. Telle est la déclaration phare du président du parti qui a, dans son speech, exhorté «les nationalistes» à «préserver le legs de l'indépendance». Mettant en exergue les consécrations et les acquis de l'Algérie, ainsi que ses atouts, Lamine Osmani a fait un clin d'oeil à la diaspora algérienne établie à l'étranger, invitée à s'impliquer davantage dans la gestion de la chose politique. Sur sa lancée, il a mis l'accent sur «la nécessité de renoncer à la gestion classique des collectivités locales». Pour ce faire, il a plaidé pour «des modes de gestion modernes au diapason des dernières avancées technologiques». Revenant sur le rôle des élus locaux dans la gestion des affaires de la cité, il a souligné «la nécessité de promulguer une loi qui promeut l'esprit d'initiative chez les élus capables de répondre aux aspirations du citoyen». Il s'agit, selon le président du parti, de «l'amélioration de son niveau (le niveau de l'élu local, Ndlr), de vie et la création de postes d'emploi et d'une infrastructure solide», ajoutant que «cela permettra d'atteindre le but recherché, à savoir «la consécration du principe de la commune au service du peuple». Pour l'intervenant, l'amendement des Codes communal et de wilaya est plus qu'«urgent». «Cela aboutira à bâtir un Etat fort, permettant de rétablir les prérogatives de l'élu, qui exprime la volonté du peuple», a rappelé Lamine Osmani, qui a, par là même, réitéré «les propositions formulées par sa formation en matière de gestion des collectivités locales». Avant de clore son rassemblement, le chef du parti a appelé ses militants et les citoyens à se mobiliser pour ce rendez-vous électoral et aller massivement aux urnes, afin de choisir leurs représentants.