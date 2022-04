Le chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chanegriha poursuit sa tournée inspectant les différentes unités de l'armée. Hier, il était au niveau du Secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire. «Notre pays a besoin, aujourd'hui, plus que jamais, de fédérer les efforts de ses enfants dévoués, afin de faire avorter toute manoeuvre ciblant notre unité territoriale et populaire», a déclaré le chef d'état- major dans son allocution. Saïd Chanegriha a fait remarquer qu'à l'aune des grands défis sécuritaires engendrés par la nouvelle situation géostratégique internationale et régionale, la cohésion des rangs et le renforcement du front inerme sont plus que nécessaires. À ces dangers s'ajoutent les crises qui minent notre sous-région, marquée par une vulnérabilité sécuritaire chronique, avec notamment l'expansion du terrorisme dans notre voisinage immédiat et la prolifération de la criminalité organisée transfrontalière. Ce sont autant de motifs d'inquiétude qui incitent à plus d'efforts pour préserver le pays des contrecoups de ces crises. « Ces efforts doivent s'articuler sur l'unité, la cohésion et la solidarité entre les différentes composantes du peuple algérien, la confiance en les institutions de l'État, à leur tête l'Armée nationale populaire», a souligné le chef d'état- major. Par la même occasion, il a rappelé que les illusions et les «chimères des saboteurs ne se réaliseront jamais en Algérie», car le peuple algérien et son armée, authentiques qu'ils sont, n'ont aucun autre objectif que celui de servir l'intérêt de la Nation. Le chef d'état- major rappelle alors les victoires remportées par le peuple et son armée sur le champ de bataille: la guerre de Libération nationale qui a libéré le pays du joug colonial et la guerre remportée contre le terrorisme barbare.

Aujourd'hui, explique Chanegriha, le paysage est très clair, car celui qui observe attentivement les campagnes acharnées qui ciblent notre pays, ces derniers temps, expriment on ne peut plus claire «la malveillance» de ceux qui «ont trahi leur nation et vendu leurs âmes et leur honneur».