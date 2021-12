Une performance remarquable. Elle est d'autant plus significative lorsque l'on sait que la précarité, la pauvreté, la sous-alimentation gagnent du terrain dans bon nombre de pays riches. Qu'en est-il de l'Algérie? Dans sa dernière cartographie de la pauvreté, publiée récemment sur son site Web, le PAM a classé l'Algérie dans la catégorie des pays dont le taux de personnes sous-alimentées est inférieur à 2,5% de la population totale, durant la période 2018-2020, souligne une dépêche répercutée par l'APS. «Elle est le seul pays en Afrique à ne pas dépasser ce seuil.», indique le document daté du 28 décembre. Ce qui la place dans la même catégorie que la majorité des pays européens, des Etats-Unis, du Canada, de la Chine, de la Russie, du Brésil, de l'Australie...Qu'en est-il de nos voisins immédiats?پہ titre d'exemple, le Maroc pointe dans la deuxième catégorie qui regroupe les pays dont le taux de la population touchée par la sous-alimentation varie entre 2,5 et 4,9% au niveau continental. 4,1 millions de Marocains ne mangent pas à leur faim, indique le Programme alimentaire mondial qui souligne, également, que plus de 15% des enfants marocains de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique, alors que 2,6% d'enfants de cette même tranche d'âge sont sujets à une malnutrition aiguë. Une situation avec la pandémie de Covid- 19. Dès le printemps 2020, la pauvreté absolue, ne permettant pas de satisfaire aux besoins fondamentaux, a flambé dans le pays. Son incidence a été multipliée par sept, passant de 1,7% à 11,7%. Et pour les personnes en situation de vulnérabilité, le taux a plus que doublé, passant de 7,3% avant le confinement à 16,7% pendant le confinement, relève l'étude «ةvolution du niveau de vie des ménages et impact de la pandémie de Covid-19 sur les inégalités sociales», du Haut-Commissariat au plan (HCP) marocain, parue le 24 mars 2021, reprise par le quotidien français La Croix. Quels sont les autres pays les plus impactés par le phénomène de la sous-alimentation? La République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, et le Madagascar avec un pourcentage supérieur à 35% de leur population, figurent dans cette catégorie, révèle l'enquête du PAM qui note que plus de 811 millions de personnes sont touchées par la sous-alimentation, soit 1 sur 10 de la population mondiale. L'Algérie tire donc son épingle du jeu sur le plan de la sécurité alimentaire. Le rapport du PAM qui est, il faut le souligner l'organisme d'aide alimentaire de l'Organisation des Nations unies et de la FAO, la plus grande agence humanitaire qui lutte contre la faim dans le monde, l'atteste. C'est le résultat d'un des défis prioritaires qu'elle s'est fixée. Il faut rappeler que le ministre de l'Agriculture et Développement rural, Abdelhamid Hamdani avait affirmé, le 18 octobre dernier, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, que l'Algérie avait réalisé «des acquis importants» en matière de sécurité alimentaire. «L'Algérie considère sa sécurité alimentaire comme une question d'indépendance et de souveraineté. Notre stratégie a réalisé des progrès significatifs en 2019, avec une augmentation de 6,1% de la production agricole, d'une valeur de 29,1 milliards de dollars, ce qui représente 12% du PIB, avec un taux de couverture des besoins alimentaires à hauteur de 73%», avait indiqué auparavant l'ex- patron de la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 qui s'est tenu fin juin 2021, à Matera, en Italie, précisant que le taux de sous-alimentation a été réduit de 6%, annuellement.

Il faut savoir qu'en 2016, le taux de sous-alimentation était de 4,6%, au moment où ce taux était de 13% dans les pays développés.