L'aide de l'Algérie à la Tunisie pur la lutte contre les incendies, a été hautement saluée par le gouvernement tunisien. Impressionné par la rapidité avec laquelle le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a répondu à l'appel de la Tunisie, son homologue tunisien Kaïs Saïed n'a pas manqué d'exprimer, au cours d'un appel téléphonique, «ses vifs remerciements et sa haute considération pour la célérité avec laquelle l'Algérie a réagi en dépêchant des renforts à la Tunisie, pays frère, pour aider à circonscrire les feux de forêt, se félicitant de l'esprit de fraternité et de solidarité constante entre les deux peuples frères». Il faut dire que les moyens terrestres et aériens de lutte contre les incendies, ont été dés leurs arrivée sur les lieux d'un grand secours. Une efficacité qui a été possible, justement, grâce à la célérité dans la prise de décision, et à l‘arrivée dans les temps des convois. Une organisation qui a nécessité une grande coordination entre les deux gouvernements.il faut dire que le gouvernement algérien n'a pas lésiné sur les moyens. Il s'agit d'entre autres, de gros hélicoptères de l'armée de l'air et 20 camions de la Protection civile. Il est clair que cette action a nécessité la mise en place d'une logistique importante. Comme le précise le ministre tunisien de l'Intérieur, Taoufik Charfeddine, «les deux parties étaient en contact au plus haut niveau jusqu'à des heures tardives de la nuit». À ce titre, le ministre tunisien de l'Intérieur a salué mercredi le soutien immédiat apporté par l'Algérie à la Tunisie.